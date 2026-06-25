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Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений

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Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая социальную сеть.

Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Mail, Одноклассники, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта. Российская компания подтвердила эту информацию.

«Apple удалила приложения <...> из App Store. (Они. — Прим. ред.) недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple», — заявили ее представители.

Они рассказали, что все сервисы, которые были установлены ранее, продолжат работать. Однако действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение американской компании по меньшей мере странным. По его словам, оно бьет по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру, пишет РИА Новости

Сложившаяся ситуация поднимает вопрос, насколько можно доверять этой площадке, отметили в Кремле, добавив, что российские ведомства вступят в контакт с Apple для получения разъяснений.

Минцифры отметило, что считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным шагом и примером недобросовестной конкуренции. Ведомство попросило ФАС проверить корпорацию с точки зрения соблюдения законов.

Ранее мессенджер MAX удалили из App Store. 

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Мессенджер MAX удалили из App Store

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