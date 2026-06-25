800 уроков за год: в Пскове подвели итоги работы по проекту «Экомышление»

Педагогический экофорум проекта «Экомышление», участниками которого стали педагоги Псковской области, представители Великого Новгорода, а также кураторы проекта из других регионов России, состоялся в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

Фотографии предоставил Сергей Елизаров

В ходе форума Сергей Елизаров представил итоги работы за 2025–2026 учебный год. По его словам, за этот период в рамках проекта было проведено 800 экологических уроков с общим охватом около 9 тысяч школьников. Занятия состоялись в 67 образовательных учреждениях, расположенных в 19 населённых пунктах.

К форуму в онлайн-формате подключились кураторы проекта из Запорожской и Липецкой областей, а также из Республики Крым. Они поделились опытом реализации экологических инициатив на своих территориях, рассказали о проведённых мероприятиях и результатах работы с детьми и молодёжью.

Отдельным гостем форума стал представитель Великого Новгорода, который рассказал о реализуемых в регионе экологических проектах и выступил с инициативой объединения усилий.

Важным итогом года стало дальнейшее расширение географии проекта. За 2025–2026 учебный год к «Экомышлению» присоединились ещё восемь регионов России, среди которых Республики Чувашия, Татарстан, Коми и Башкортостан.

Участники форума обсудили перспективы дальнейшего развития проекта, расширение межрегионального сотрудничества и новые форматы экологического просвещения детей и молодёжи, а также как сделать экоуроки более информативными и запоминающимися.

Проект «Экомышление — повышение экологической культуры среди детей и молодёжи» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.