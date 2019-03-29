Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Разум и чувства
25 лет
На учебу в школу звонарей
Телефон прямого эфира 56-73-72
В собачьем «добре»
 
 
 
ещё Общество 29.03.2019 19:116 Елена Яковлева покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия 02.04.2019 09:280 В Порховском районе по требованию прокурора заблокируют интернет-магазин, продающий охотничьи капканы 02.04.2019 09:220 Ограничение выезда за пределы страны заставило жителя Псковской области выплатить долг в размере 146 тыс. рублей 02.04.2019 09:101 Штраф 700 тыс. рублей заплатит островский депутат за призывы к терроризму в Интернете 02.04.2019 08:450 В Псковской области активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне 02.04.2019 08:430 Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
 
 
 
Самое популярное 30.03.2019 17:040 В Себежском районе найдены скелетированные останки человека 31.03.2019 12:225 38-летний житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково» 30.03.2019 16:450 Дайвер погиб в пустошкинском озере при погружении 01.04.2019 08:1113 Олег Добрынин покидает администрацию Псковской области 31.03.2019 10:330 На Псковском озере три дня горел тростник. ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне

02.04.2019 08:45|ПсковКомментариев: 0

За неделю с 25 по 31 марта по Псковской области заболело ОРВИ 3269 человек (51,36 на 10 тыс. населения). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 59,3%.

В городе Пскове заболело ОРВИ 1751 человек (83,18 на 10 тыс. населения), что ниже недельного эпидемического порога на 16,5%.   

За неделю госпитализировано 89 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне. За неделю обследовано 28 больных с признаками ОРВИ, у 1 обследуемого диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у 3 обследуемых - А несубтипированные вирусы, у 3 обследуемых - А (H3N2), у 6 обследуемых - парагрипп (1,3), у 2 обследуемых - аденовирусы, у 2 обследуемых – РС- вирусы, у 1 обследуемого - другие вирусы.

Теги: #ОРВИ #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове стартовал традиционный месячник по уборке города. Ваше отношение к этому мероприятию?
В опросе приняло участие 84 человека
02.04.2019, 09:450 В Псковском районе мужчина получил ожоги из-за халатного использования печи 02.04.2019, 09:300 Студентка Псковского колледжа искусств стала призером Санкт-Петербургского конкурса «Преобразуем мир» 02.04.2019, 09:280 В Порховском районе по требованию прокурора заблокируют интернет-магазин, продающий охотничьи капканы 02.04.2019, 09:220 Ограничение выезда за пределы страны заставило жителя Псковской области выплатить долг в размере 146 тыс. рублей
02.04.2019, 09:190 9 лет проведет в колонии строгого режима пскович за убийство сожительницы 02.04.2019, 09:100 Роспотребнадзор и предприниматели разработали санитарные рекомендации по общественному питанию 02.04.2019, 09:101 Штраф 700 тыс. рублей заплатит островский депутат за призывы к терроризму в Интернете 02.04.2019, 09:090 За сутки в Псковской области произошло 27 палов травы
02.04.2019, 08:570 Отец Олег Тэор: Есть такое слово - «надо» 02.04.2019, 08:510 Весенняя ярмарка пройдет в Великих Луках 20 апреля 02.04.2019, 08:450 В Псковской области активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне 02.04.2019, 08:430 Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
02.04.2019, 08:370 Вместо матча с «Днепром» ФК «Луки-Энергия» встретится с командой «Красный» 02.04.2019, 08:353 Россияне высказались против объединения России и Белоруссии 02.04.2019, 08:221 Фотофакт: Туристы довольны... 02.04.2019, 08:151 Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
02.04.2019, 07:590 Банкам разрешат упростить выдачу займов предприятиям 02.04.2019, 07:460 Российским лыжникам могут запретить соцсети 01.04.2019, 22:500 Жителям великолукских деревень напомнили, как вести себя при обнаружении пожара 01.04.2019, 21:571 Хелен Миррен и Ричард Гир признаны самыми красивыми постаревшими знаменитостями
01.04.2019, 21:420 Правозащитников могут наделить полномочиями вести личный прием заключенных 01.04.2019, 21:250 Турнир памяти ушедших из жизни тренеров по тяжелой атлетике прошел в Пскове 01.04.2019, 21:030 Инспекторы ГИБДД напомнили великолукским школьникам Правила дорожного движения 01.04.2019, 20:480 Мику Джаггеру сделают операцию по замене сердечного клапана - СМИ
01.04.2019, 20:340 В Троицком соборе в среду митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Литургию Преждеосвященных Даров 01.04.2019, 20:201 Признана отсталость России в робототехнике 01.04.2019, 19:580 Названы самые богатые россияне 01.04.2019, 19:430 Россияне назвали любимых юмористов
01.04.2019, 19:296 Голландские школьники прибыли в Псков по обмену 01.04.2019, 19:172 Реплика Донецкого: Шутить запрещается 01.04.2019, 19:090 Подписан грантовый контракт на 5 млн евро по Программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» 01.04.2019, 18:540 20-летний лихач погиб после столкновения с деревом в Куньинском районе. ФОТО
01.04.2019, 18:470 В органы прокуратуры Псковской области можно записаться на прием через Единый портал госуслуг 01.04.2019, 18:320 Водителя с «букетом» нарушений ловили сотрудники ДПС в Пскове. ВИДЕО 01.04.2019, 18:300 «От капиталистов спасиба не дождешься!» 01.04.2019, 18:300 Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области выявлено 10 правонарушений за неделю
01.04.2019, 18:190 Выставка из собрания Ульяновского музея для посетителей «Михайловского» работает бесплатно 01.04.2019, 18:180 Иван Лысковец: О зарождении псковского парламента 01.04.2019, 18:080 Пять лет вместе: Tele2 подводит итоги интеграции с «Ростелекомом» 01.04.2019, 18:020 Представить заявление о льготах по имущественным налогам псковичи могут в МФЦ
01.04.2019, 17:500 2 апреля в Псковской области ночные температуры упадут до -7 градусов 01.04.2019, 17:452 Арт-объект на тему семьи предлагает установить студентка ПсковГУ в Великих Луках 01.04.2019, 17:300 Псковские шахматисты выступили на первенстве России в Москве 01.04.2019, 17:274 Псковская область планирует обслужить по «медицинскому туризму» 3 тысячи жителей соседних регионов и стран
01.04.2019, 17:230 Псковские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям 01.04.2019, 17:100 Завершился прием заявок на участие в Международных Ганзейских днях 01.04.2019, 16:580 Михаил Ведерников принял участие в совещании Минприроды по вопросам реализации «мусорной» реформы 01.04.2019, 16:572 Минтруд рекомендовал руководителям госорганов чаще хвалить подчиненных
01.04.2019, 16:445 Вопросы развития ТОС обсудили на семинаре в Пскове 01.04.2019, 16:342 Большинство читателей ПЛН считают 1 апреля глупым праздником 01.04.2019, 16:300 Псковская комиссия по пересмотру кадастровой стоимости - больше половины решений в пользу граждан 01.04.2019, 16:264 Для подготовки к 9 мая власти Пскова планируют объединить в апреле усилия служб
01.04.2019, 16:240 Пскович пытался скрыться от сотрудников ДПС на велосипеде, но был задержан 01.04.2019, 16:210 Свыше 300 птицезащитных устройств установит Псковэнерго на высоковольтных линиях 01.04.2019, 16:090 В Великолукской епархии пройдет III Пасхальный молодежный фестиваль 01.04.2019, 16:071 Законопроект о полной передаче акцизов на этиловый спирт в регионы поступил в Госдуму
01.04.2019, 16:020 В Псковской области Россельхознадзор пресек незаконную реализацию семян 01.04.2019, 16:012 Александр Козловский о диалоге власти и бизнеса, съезде РСПП и «Локомотивах роста» 01.04.2019, 15:572 В Пскове неустановленный водитель сбил 6-летнего мальчика 01.04.2019, 15:490 Участники профсоюзного Форума по организации единой переговорной кампании выступают за справедливую систему оплаты труда
01.04.2019, 15:470 Псковские юристы провели мастер-класс по правовым вопросам для принимающих родителей 01.04.2019, 15:460 Зарплата педагогов по-прежнему низкая, отмечают участники профсоюзного Форума по организации единой переговорной кампании 01.04.2019, 15:411 Псковский депутат Геннадий Григорьев примет участие в экологическом форуме «Единой России» в Челябинске 01.04.2019, 15:381 Встречи власти и бизнеса Псковской области станут регулярными
01.04.2019, 15:322 Псковский комик Владислав Васильев прошел в 4 сезон «Открытого микрофона» на ТНТ 01.04.2019, 15:311 Псковские пограничники задержали более 40 нарушителей за прошедшие выходные 01.04.2019, 15:160 Госинспекция труда в Псковской области оштрафовала задерживающий зарплату ПЗМП 01.04.2019, 15:161 Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко: В роли самого себя
01.04.2019, 14:531 72 тонны запрещенной к ввозу эстонской кильки изъяты из оборота Россельхознадзором 01.04.2019, 14:522 Интерактив: Как после войны.. 01.04.2019, 14:451 Настроения соискателей из Псковской области ухудшаются 01.04.2019, 14:4012 Мартовские иды
01.04.2019, 14:211 Путин подписал закон о совершенствовании контроля в госзакупках 01.04.2019, 14:180 В апреле «Деревня Соловьи» приглашает псковичей за вкусными скидками на чивапчичи, тушенку и другие качественные мясные продукты 01.04.2019, 14:110 Полицейские Великих Лук раскрыли январскую кражу виски 01.04.2019, 14:090 Дом офицеров приглашает на мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.