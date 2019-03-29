Общество

В Псковской области активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне

За неделю с 25 по 31 марта по Псковской области заболело ОРВИ 3269 человек (51,36 на 10 тыс. населения). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 59,3%.

В городе Пскове заболело ОРВИ 1751 человек (83,18 на 10 тыс. населения), что ниже недельного эпидемического порога на 16,5%.

За неделю госпитализировано 89 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне. За неделю обследовано 28 больных с признаками ОРВИ, у 1 обследуемого диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у 3 обследуемых - А несубтипированные вирусы, у 3 обследуемых - А (H3N2), у 6 обследуемых - парагрипп (1,3), у 2 обследуемых - аденовирусы, у 2 обследуемых – РС- вирусы, у 1 обследуемого - другие вирусы.