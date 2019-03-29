Общество

Экс-замначальника УМВД России по Псковской области Владимир Андреев назначен главой кубанской полиции

Бывший заместитель начальника УМВД России по Псковской области, генерал-майор Владимир Андреев назначен руководителем ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает портал «Новая Кубань», кубанский главк находился без руководителя с ноября 2018 года, когда Владимир Виневский объявил об отставке в связи с достижением предельного возраста для нахождения на подобной должности. За прошедшие 5 месяцев СМИ неоднократно называли предполагаемых кандидатов на вакантный пост, но вопреки ожиданиям его занял генерал-майор Владимир Андреев.

Ранее он работал в должности начальника УМВД России по Тверской области. Напомним, с 1 апреля его сменил на данном посту Петр Пырх, который многие годы работал в органах УМВД по Псковской области, в том числе в должности замначальника областного УМВД.