Общество

УМВД по Тверской области возглавил уроженец Пскова Петр Пырх

С 1 апреля УМВД России по Тверской области возглавил уроженец Пскова Петр Пырх. Об этом пишет информационный портал Tverigrad.ru.

Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Петр Пырх родился 28 сентября 1969 года в Пскове. В 1999 году закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета МВД, в 2013-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру в правоохранительных органах он начал в 1993 году с должности милиционера батальона патрульно-постовой службы ОВД Псковского горисполкома, в 1994 – 1997-х годах занимал различные должности в органах внутренних дел города Пскова. В 1997 – 2007-х проходил службу в аппарате УВД Псковской области. С 2007-го по 2011 год занимал должность заместителя начальника УМВД России по Псковской области – начальника штаба, с 2011-го по 2015-й – заместителя начальника УМВД России по Псковской области. После этого был переведён в Тверь на должность заместителя начальника УМВД по Тверской области. Награжден ведомственными наградами и государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка».