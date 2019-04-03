Общество

Пскович выиграл в лотерею почти восьмизначную денежную сумму

Один из жителей Пскова выиграл в лотерею крупную сумму денег. Как пишет портал «iLuki», счастливчик принял участие в 10 081 тираже лотереи «Гослото «5 из 36» и выиграл накопленный суперприз - 9 957 000 рублей. Билет он приобрел за 40 рублей, сообщают организаторы.

Источник: pixabay.com

Везунчик угадал 5 чисел из 36 в первом поле и 1 число во втором.

По статистике государственных лотерей, победитель стал 22-м лотерейным миллионером Северо-Западного федерального округа с начала 2019 года. В 2018 году в СЗФО выигрыши от миллиона и выше получили 147 человек.

Рекордсменом лотереи за последние два года по-прежнему остается 44-летний госслужащий из Волгоградской области. Мужчина в 8928 тираже выиграл более 50 миллионов рублей.