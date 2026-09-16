Деменция не является нормальной частью старения, заявил невролог

Многие списывают ухудшение памяти на возраст и откладывают визит к специалисту, теряя драгоценное время. Почему это опасное заблуждение, и какие изменения должны насторожить в первую очередь, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Левона Бадаляна ИНН Пироговского университета Артем Толмачев.

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Артем Толмачев пояснил, что деменция — это не просто ухудшение памяти и тем более не исчезновение личности. Это синдром, при котором из-за различных заболеваний постепенно нарушается работа мозга, а вместе с ней могут меняться память, мышление, речь, способность ориентироваться, контролировать эмоции и выполнять привычные действия. При этом человек не перестает быть собой, только потому что его когнитивные способности снижаются.

«На ранних этапах заболевания окружающие чаще всего обращают внимание на забывчивость, сложности с подбором слов, планированием и выполнением привычных задач. Человек может дольше принимать решения, испытывать трудности с финансовыми вопросами, бытовыми делами или ориентированием в незнакомой обстановке. При этом его личностные особенности, воспоминания, эмоциональная привязанность к близким и индивидуальные предпочтения могут сохраняться достаточно долго», — объяснил Артем Толмачев.

По мере прогрессирования деменции изменения становятся более выраженными. Может снижаться способность самостоятельно обслуживать себя, контролировать поведение, понимать сложные ситуации. Иногда человек становится раздражительным, тревожным, подозрительным или, наоборот, необычно безразличным. Такие перемены могут быть очень тяжелыми для родственников, особенно если они воспринимают их как намеренное изменение характера. Однако во многих случаях это проявления болезни, а не осознанный выбор самого человека.

«Важно учитывать, что при деменции ухудшается не только память. Разрушаются или нарушаются связи между различными структурами головного мозга, поэтому человек постепенно теряет некоторые возможности, которые раньше казались совершенно естественными. Например, он может помнить события молодости, но не понимать, что происходило несколько часов назад. Может узнавать близкого человека эмоционально, но не суметь назвать его имя. Подобные несоответствия связаны с особенностями поражения различных структур головного мозга», — пояснил Артем Толмачев.

При этом, как отмечает эксперт, нельзя проводить четкую границу, после которой человек якобы «заканчивается» и остается только заболевание. Такая формулировка скорее является неверной и не в полной мере отражает медицинскую реальность. Даже при тяжелой деменции у человека могут сохраняться эмоциональные реакции, чувство безопасности рядом с близкими, привычки, музыкальные предпочтения, способность испытывать удовольствие от общения или знакомой обстановки.

Именно поэтому в уходе важно ориентироваться не только на то, что человек уже не может делать, но и на то, какие способности у него сохраняются. Необходимо по возможности поддерживать самостоятельность, давать простые и понятные инструкции, сохранять привычный распорядок дня и не ругать человека из-за ошибок. Спорить с пациентом, постоянно поправлять его или требовать от него поведения, соответствующего прежним возможностям, является в корне неправильным.

«Отдельно хочу подчеркнуть: деменция не является нормальной частью старения. С возрастом действительно могут немного меняться скорость обработки информации и способность быстро вспоминать нужные сведения, однако выраженное ухудшение памяти и самостоятельности требует медицинской оценки», — добавил Артем Толмачев.

Эксперт подчёркивает, что причины деменции различны — это могут быть нейродегенеративные заболевания, сосудистые заболевания головного мозга и другие состояния, а иногда и сочетание нескольких факторов. Поэтому при первых устойчивых изменениях памяти, мышления или поведения необходимо обратиться к врачу. Ранняя диагностика позволяет определить причину нарушений и исключить состояния, которые могут быть, на данном этапе, обратимыми, а также своевременно начать лечение и подобрать меры поддержки, пишет RuNews24.ru.