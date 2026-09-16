В ГД назвали способ вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что недополученную за прошлые периоды часть страховой пенсии можно вернуть, если Социальный фонд России (СФР) допустил ошибку при расчете или выплате.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 16 сентября, он отметил, что если у Социального фонда были сведения о стаже, пенсионных коэффициентах или надбавках, но их не учли при расчете пенсии, необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета и запросить письменное разъяснение в СФР. Говырин пояснил, что полученный расчет следует сверить с трудовой книжкой, архивными справками и документами о заработке, иждивенцах и льготных периодах. Это позволит выявить ошибку и определить срок задолженности.

Затем нужно подать заявление о перерасчете и выплате недополученных сумм через «Госуслуги», СФР или МФЦ. В нем следует указать ошибку, дату возникновения права на выплату, приложить подтверждающие документы и запросить письменное решение. Депутат рекомендовал сохранить уведомление о приеме заявления. После получения всех необходимых сведений фонд рассматривает его в течение пяти рабочих дней.

Если ошибку не исправят, Говырин советует обратиться с жалобой к руководителю отделения, затем в вышестоящий орган СФР, приложив заявление, ответ фонда, собственный расчет и доказательства. Если это не поможет, можно обратиться в суд.