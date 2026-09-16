 
Общество

В ГД назвали способ вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию

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Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что недополученную за прошлые периоды часть страховой пенсии можно вернуть, если Социальный фонд России (СФР) допустил ошибку при расчете или выплате.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 16 сентября, он отметил, что если у Социального фонда были сведения о стаже, пенсионных коэффициентах или надбавках, но их не учли при расчете пенсии, необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета и запросить письменное разъяснение в СФР. Говырин пояснил, что полученный расчет следует сверить с трудовой книжкой, архивными справками и документами о заработке, иждивенцах и льготных периодах. Это позволит выявить ошибку и определить срок задолженности.

Затем нужно подать заявление о перерасчете и выплате недополученных сумм через «Госуслуги», СФР или МФЦ. В нем следует указать ошибку, дату возникновения права на выплату, приложить подтверждающие документы и запросить письменное решение. Депутат рекомендовал сохранить уведомление о приеме заявления. После получения всех необходимых сведений фонд рассматривает его в течение пяти рабочих дней.

Если ошибку не исправят, Говырин советует обратиться с жалобой к руководителю отделения, затем в вышестоящий орган СФР, приложив заявление, ответ фонда, собственный расчет и доказательства. Если это не поможет, можно обратиться в суд.

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