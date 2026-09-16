Конкурс на лучшее торговое место проведут на 26-й сельскохозяйственной ярмарке в Псковском округе

Конкурс на «Лучшее торговое место» планируется провести в рамках на 26-й сельскохозяйственной ярмарке в Псковском муниципальном округе. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова.

«В этом году участники нашей ярмарки смогут поучаствовать в конкурсах на "Лучшее торговое место" и - Конкурс среди трех категорий производителей. Администрация округа, как организатор события, старается стимулировать участников, чтобы они наиболее полно раскрыли свой потенциал, в том числе и творческий», - сообщила Наталья Федорова.

Конкурс «Лучшее торговое место» пройдет по четырем номинациям: лучшее тематическое (осеннее) оформление, оформление в народном стиле, лучшее оформление места торговли продовольственными товарами и лучшее оформление места мастеров народных художественных промыслов;

Конкурс среди трех категорий прозводителей: сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянские (фермерские хозяйства) и личные подсобные хозяйства. Победителей определяет конкурсная комиссия.

«Уважаемые участники ярмарки! Участвуйте в конкурсах, победителей ждут призы! Ждем всех 26 сентября на парковке у торгово-делового центра «Fjord plaza» в деревне Борисовичи (улица Завеличенская, 23). Время работы: с 8.00 до 15 часов», - добавила Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Также она отметила, что число участников 26-й сельскохозяйственной ярмарки Псковского округа продолжает расти: к настоящему времени их количество достигло 93. По словам главы округа, это организации и предприятия разных форм собственности, работающие на территории округа и участники из других муниципалитетов, а также садоводы и огородники.

«В числе участников уже не первый год Владимир Петров. Он представит на ярмарке плоды трудов своей семьи: овощи и ягоды, выращенные с любовью и заботой. В ходе рабочей поездки по теротделу "Логозовичи", вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко, посетили хозяйство Петровых: подготовка к ярмарке идет полным ходом, фермер порадует покупателей томатами, огурцами, медом, саженцами голубики, луком-пореем и малиной», - заключила Наталья Федорова.