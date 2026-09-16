Дмитрий Быстров: Администрация Островского округа отработает все обращения жителей по благоустройству и ремонту

Администрация Островского округа отработает все обращения жителей по вопросам благоустройства, ремонта дорог и открытия аптечных пунктов по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному планам. Об этом в своем канале в Max заявил глава Островского округа Дмитрий Быстров после встречи с коллективом Островского завода электрических машин.

Фото здесь и далее: канал Дмитрия Быстрова в Max

«Мы продолжаем в составе межведомственной рабочей группы, вместе с помощником губернатора Михаилом Каратышем, общаться с населением разных территорий нашего округа, теперь работаем в Острове», — обозначил Дмитрий Быстров.

Глава округа отметил, что жители Острова задавали самые разные вопросы, но по большей части обсуждали благоустройство. Он уточнил, что администрация установит детские площадки на улице Меркурьева (дома 1 и 2), проведет благоустройство на улице Больничной, решит судьбу долгостроя на улице 1 Мая в центральной части города, а также отремонтирует дорожное полотно в Острове-2 (частный сектор) и на улице М. Егорова. Также островичи попросили срезать ветки вдоль дорог на линии электропередач на улицах К. Назаровой и Островских Молодогвардейцев и открыть аптечные пункты в районах железнодорожного вокзала и микрорайона Строитель.

«По каждому вопросу я и профильные специалисты Администрации, а также предприятия ЖКХ дали пояснения, — пояснил Дмитрий Быстров. — Мы отработаем все обращения по принципу краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного плана». В завершение встречи глава округа поблагодарил руководство предприятия за возможность пообщаться с сотрудниками.