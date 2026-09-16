Изменения в бюджет рассмотрели пушкиногорские депутаты

Изменения в бюджет и распределение расходных обязательств рассмотрели депутаты Собрания Пушкиногорского муниципального округа сегодня 16 сентября, сообщила в Мах глава округа Оксана Филиппова.

Фото: Оксана Филиппова / Мах

«На состоявшейся сегодня тринадцатой сессии Собрания депутатов Пушкиногорского муниципального округа, в которой приняла участие, депутатский корпус муниципалитета принял решения по ряду вопросов, которые представили сотрудники администрации округа Екатерина Иванова, Юрий Егоров, Елена Штерман, Мария Евдокимова, Дмитрий Сергеев и Оксана Егорова», - сообщила Оксана Филиппова.

В частности депутаты внесли изменения в бюджет в части пополнения доходов и распределения расходных обязательств, утвердили правила благоустройства территории округа.

Также приняли изменения в правила землепользования и застройки бывшей Велейской волости. Одним из вопросов был по отмене положения о муниципальном жилищном контроле.

Затем пушкиногорские депутаты утвердили изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год и плановый период 2027-2028 года и денежную выплату гражданам, проживающим на территории округа и заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.