Юрий Ильин: Сохранение памяти о подвиге защитников Отечества — важнейшая задача

Первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместитель председателя Законодательного Собрания Игорь Дитрих и сенатор Наталья Мельникова посетили с рабочим визитом Опочецкий муниципальный округ, где осмотрели школу-интернат после капитального ремонта и памятник 46-й танковой дивизии после благоустройства. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Юрия Ильина в Max

Глава округа отметил, что в ходе визита делегация совместно осмотрела объекты, развитие которых влияет на качество жизни жителей и сохранение исторической памяти. «Первым объектом для посещения делегация выбрала ГБОУ ПО "Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке", — заявил Юрий Ильин. — В текущем году здесь завершили капитальный ремонт в рамках национальных проектов #МолодёжьИДети и #Семья». Он уточнил, что в ходе работ специалисты обновили кровлю и фасад здания, привели в порядок внутренние помещения: они отремонтировали полы, стены и потолки, а также заменили инженерные коммуникации.

Вторым объектом осмотра делегация выбрала памятник 46-й танковой дивизии, который расположился в районе деревни Барсаново. Глава округа пояснил, что ТОС «Истоки» выполнил благоустройство памятника в рамках проекта «Реставрация памятника 46-й танковой дивизии "Страну заслонили собой"». «Сохранение памяти о подвиге защитников Отечества — важнейшая задача, и участие местных сообществ в таких инициативах особенно ценно», — подчеркнул Юрий Ильин. В завершение он поблагодарил за внимание к округу и заверил, что стороны продолжат совместную работу.