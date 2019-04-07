Общество

В I квартале 2019 года в налоговые органы Псковской области поступило почти четыре тысячи обращений

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области продолжает работу с обращениями граждан, которых в первом квартале 2019 года на рассмотрение поступило 3858 обращений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Около половины всех обращений, а именно 1858, поступило в управление, а также в межрайонные ИФНС, через Интернет-сервисы «Обратиться в ФНС», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей». Отметим, количество поступивших с января по март обращений уменьшилось по сравнению с четвертым кварталом 2018 года на 59%. Связано это, в первую очередь, с массовой рассылкой налоговых уведомлений, информация в которых снимает большую часть вопросов имеющихся у населения.

Существенную часть обращений граждан в первом квартале 2019 года составляли вопросы, связанные с исчислением имущественных налогов и уточнением объектов налогообложения - 24% или 930 обращений (налог на имущество, транспортный и земельный налоги).

Значительное количество писем касалось вопросов, связанных с организацией работы с налогоплательщиками (внесение изменений в личные данные, предоставление справок об отсутствии сведений, вопросы функционирования личного кабинета налогоплательщика и т.д.) - 21% или 800 обращений.

Оставались актуальными для граждан вопросы, связанные с налогом на доходы физических лиц - 10% или 370 обращений, налогообложением малого бизнеса - 10% или 381 обращение.

Наибольшее количество обращений поступило в Межрайонную ИФНС России № 1 по Псковской области - 1594 или 41% от общего числа обращений.

1094 обращения или 28% от общего количества и 514 обращений или 13% поступило соответственно в Межрайонную ИФНС России № 5 по Псковской области и Межрайонную ИФНС России № 2 по Псковской области.

Непосредственно в Управление поступило 145 обращений. На личный прием к руководителю Управления и его заместителям обратилось 5 налогоплательщиков, которым были даны необходимые разъяснения.

Отметим, в отчетном квартале в Управлении нарушений сроков рассмотрения обращений граждан не установлено.

Напомним, для улучшения качества работы с обращениями граждан, а также с целью информирования граждан об изменениях в налоговом законодательстве в Управлении ФНС России по Псковской области и межрайонных инспекциях проводятся «Дни открытых дверей», семинары и совещания для налогоплательщиков. В очередной раз «Дни открытых дверей» пройдут 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.