Стругокрасненский суд взыскал компенсацию жителям Заплюсья за холодные квартиры

Стругокрасненский районный суд рассмотрел три гражданских дела по иску прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов граждан к муниципальному предприятию «ПлюссаТеплоРесурс» о взыскании компенсации морального вреда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в 2025-2026 годах в течение отопительного сезона на котельной №12, расположенной по адресу: Плюсский округ, посёлок Заплюсье, улица Пионерская, 19А, происходили аварийные отключения котлов из-за неисправности оборудования.

Муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» является единой теплоснабжающей организацией на территории Плюсского муниципального округа. В январе 2026 года в квартирах граждан в Заплюсье температура в жилых помещениях не превышала 14 градусов, а иногда не достигала и 10. Жители поселка регулярно использовали электрообогреватели, переплачивая за электроснабжение. Кроме того, в указанный период отсутствовала горячая вода.

В связи с ненадлежащим оказанием МП «ПлюссаТеплоРесурс» коммунальной услуги по теплоснабжению жильцам был причинен моральный вред, обусловленный неудобствами из-за пониженной температуры в жилом помещении.

Решениями суда с муниципального предприятия в пользу граждан взысканы компенсации морального вреда в размере от 5 000 до 7 000 рублей.