Шестеро псковских музыкантов и художников победили на конкурсе «Молодые дарования России — 2026»

Шесть юных музыкантов и художников из Псковской области стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России — 2026». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство культуры Псковской области

Конкурс, который ежегодно проводит Министерство культуры России, объединяет одаренных учащихся со всей страны и направлен на поддержку и развитие системы художественного образования.

Лауреатами конкурса стали:

Софья Новоселова — в номинации «Фортепиано, орган» (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова);

Мирон Алмазов — в номинации «Народные и национальные инструменты» (Детская музыкальная школа №4 Пскова);

Иван Смородин — в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки);

Дарья Кучеренко и Полина Филиппова — в номинации «Теория музыки» (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова);

Рада Тихонова — в номинации «Живопись» (Детская школа искусств «Центр» города Великие Луки).

В министерстве отметили, что победа в конкурсе является не только признанием творческих достижений участников, но и дает лауреатам возможность претендовать на грант Президента Российской Федерации на весь период обучения.