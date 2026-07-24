 
Общество

Шестеро псковских музыкантов и художников победили на конкурсе «Молодые дарования России — 2026»

0

Шесть юных музыкантов и художников из Псковской области стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России — 2026». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство культуры Псковской области

Конкурс, который ежегодно проводит Министерство культуры России, объединяет одаренных учащихся со всей страны и направлен на поддержку и развитие системы художественного образования.

Лауреатами конкурса стали:

  • Софья Новоселова — в номинации «Фортепиано, орган» (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова);
  • Мирон Алмазов — в номинации «Народные и национальные инструменты» (Детская музыкальная школа №4 Пскова);
  • Иван Смородин — в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки);
  • Дарья Кучеренко и Полина Филиппова — в номинации «Теория музыки» (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова);
  • Рада Тихонова — в номинации «Живопись» (Детская школа искусств «Центр» города Великие Луки).

В министерстве отметили, что победа в конкурсе является не только признанием творческих достижений участников, но и дает лауреатам возможность претендовать на грант Президента Российской Федерации на весь период обучения.

«Результаты наших ребят — яркое доказательство того, насколько сильна и перспективна система художественного образования в нашем регионе. За каждым успехом стоит кропотливый труд юных талантов и, конечно, самоотверженная работа их наставников», — подчеркнули в министерстве культуры Псковской области.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026