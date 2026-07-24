Читатели псковской библиотеки «БиблиоЛюб» отпраздновали её день рождения в День города

Сотрудники централизованной библиотечной системы Пскова организовали в микрорайоне Любятово праздник ко Дню города и своему дню рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

На интерактивной площадке «Вечно славься, Псков вчерашний! Вечно здравствуй, новый Псков!» возле библиотеки «БиблиоЛюб» на улице Николая Василева звучали песни, посвящённые России и родному городу, работали творческие мастерские по созданию праздничных сувениров, все желающие могли поучаствовать в викторинах на знание псковской истории, географии и диалекта и поиграть в народные игры, а самым маленьким бесплатно делали аквагрим.

Первой к собравшимся обратилась директор централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Она напомнила, что День Пскова – это ещё и день рождения библиотеки «БиблиоЛюб», которая является одной из лучших и красивейших модернизированных библиотек Пскова. После чего благодарные читатели преподнесли заведующей библиотекой «БиблиоЛюб» Але Зыбиной букет.

Аля Зыбина в свою очередь прочла собравшимся стихотворение псковского партизана, журналиста и поэта Ивана Виноградова «Войну забыть нельзя». А директор ЦБС Людмила Слабченко обратила внимание собравшихся, что библиотека «БиблиоЛюб» находится на улице Николая Васильева, который был героем Советского Союза и командиром партизанской бригады. И что в микрорайоне Любятово есть улицы Партизанская и Красноармейская, которые напоминают местным жителям о славной истории Пскова и псковичах-героях Великой Отечественной войны.

Поздравить жителей микрорайона с Днём города и библиотеку «БиблиЛюб» с днём рождения также пришёл депутат Законодательного собрания Псковской области, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Он сказал, что библиотека «БиблиоЛюб» всегда была точкой притяжения для жителей микрорайона, а это, по его словам, является заслугой сотрудников этого учреждения, и пожелал всем участникам праздника здоровья и всяческих благ.

Парламентарий со всеми написал пожелание Пскову на специальной доске, где участники праздника оставляли свои поздравления родному городу, а также поучаствовал в акции «капсула времени». После этого «серебряный голос» микрорайона Любятово Ангелина Косенкова исполнила песни «Желаю тебе, земля моя!», «Гляжу в озёра синие» и «Военные лётчицы».

Музыкальные номера перемежались викторинами. Библиотекари, в частности, проверили, насколько хорошо жители микрорайона Любятово понимают «псковский» язык и знают, кто такой «бусел», что такое «салпина» и где находится «загнетка».

Праздник завершился игрой в ручеёк, после чего собравшиеся слушали гимн Пскова на слова поэта Станислава Золотцева и подпевали.

Директор ЦБС Людмила Слабченко, кроме того, пригласила всех посетить 26 июля ещё одну интерактивную библиотечную площадку, которая будет работать весь день в Финском парке.