Выставка воздушных змеев впервые проходит на городском пляже в Пскове

Выставка воздушных змеев впервые представлена в Пскове и проходит в рамках фестиваля «Псков — территория молодости» на Городском пляже сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Воздушных змеев привезла команда профессионалов из Москвы, участвующих в международных кайт‑ивентах «Кайт Вселенная».

Общий запуск воздушных змеев, в котором принять участие сможет любой желающий с собственным змеем, запланирован на 19:00 Первая тысяча посетителей, которая принесут воздушного змея, сможет получить коктейль в подарок.

Фестиваль «Псков — территория молодости» реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» (Росмолодёжь) национального проекта «Молодежь и дети».