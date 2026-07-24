 
Общество

Выставка воздушных змеев впервые проходит на городском пляже в Пскове

0

Выставка воздушных змеев впервые представлена в Пскове и проходит в рамках фестиваля «Псков — территория молодости» на Городском пляже сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Воздушных змеев привезла команда профессионалов из Москвы, участвующих в международных кайт‑ивентах «Кайт Вселенная».

Общий запуск воздушных змеев, в котором принять участие сможет любой желающий с собственным змеем, запланирован на 19:00 Первая тысяча посетителей, которая принесут воздушного змея, сможет получить коктейль в подарок.

 

Фестиваль «Псков — территория молодости» реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» (Росмолодёжь) национального проекта «Молодежь и дети».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026