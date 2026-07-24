Зона аква-грима, мастер-класс по хатха-йоге и лазертаг: в Пскове проходит фестиваль «Псков – территория молодости»

Третий ежегодный фестиваль «Псков – территория молодости» проходит на Городском пляже в Пскове сегодня, 24 июля, в рамках празднования Дня города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Организаторы приглашают не только молодёжь, но и семьи с детьми: все тематические площадки направлены на семейный отдых. В творческой зоне расположился маркет молодых предпринимателей «Создано молодыми», где продают вязаные игрушки, одежду и кастомные вещи с псковской тематикой. Две открытые творческие мастерские запускаются каждый час с 15:00 до 21:00 по 15 человек без записи.

Также открыты зоны аква-грима и мехенди от Международного клуба дружбы и гостей из Индии. На площадке «Игры народов России» профессиональные аниматоры играют с детьми в традиционные игры до 21:00, там же проходит проект «Скобриада».

В большом шатре каждый час проходят спортивные мастер-классы по брейк-дансу, электродэнсу, хатха-йоге и стойке на голове, на которые необходимо зарегистрироваться, а в 19:00 начнётся музыкальное лото.

На территории пляжа Федерация фиджитал-спорта Псковской области проводит лазертаг и водную битву, а также работают настольный теннис, твистер, бадминтон и пляжные мячи. На главной сцене весь день выступают диджеи.

Завершит программу выступление группы «Радио Бэнд» с 21:00 до 22:00.

Концепция этого года — фестиваль воздушных змеев. Организаторы вручают каждому посетителю бесплатный безалкогольный напиток на баре у пляжа и показывают выставку змеев от гостей из Москвы.

В 19:00 ведущий даст команду со сцены для общего запуска. Кроме того, пройдёт розыгрыш призов: волейбольных мячей, гамаков и больших воздушных змеев.

Фестиваль продлится до 22:00.

Организаторами мероприятия выступают Центр молодёжи общественных инициатив и представители молодёжной политики при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и программы Росмолодёжи «Регион для молодых».