«Дневной дозор»: Надо ли возродить форсирование реки Великой?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли вернуть в программу празднования Дней Пскова "форсирование Великой"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На этой неделе Псков отмечает свой главный праздник — День города. Каждый год псковичи ожидают от праздничной программы буйства красок и разнообразия, ярких мероприятий. Есть и те, кто ностальгирует по формату празднования Дня города в былые годы. На протяжении нескольких десятилетий основным событием праздничных мероприятий было форсирование реки Великой десантниками 76-й дивизии. Они, по сути дела, воспроизводили легендарное форсирование 1944 года. Но в отличие от солдат Красной Армии, которые переплывали Великую в районе Покровской башни с помощью подручных средств, в 80-е и 90-е годы во время форсирования применялась современная десантная техника.

БМД переправлялись через реку Великую в районе Мирожского монастыря. Шоу сопровождалось пиротехническими эффектами, взрывами и высадкой десантников, иногда с помощью парашютов, на городской пляж. Поглазеть на это массовое зрелище собирались толпы псковичей и гостей города, и не удивительно, ведь подобная праздничная программа была особенной «фишкой» Пскова.

Однако рядом с городским пляжем находится Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, в котором сохранились уникальные фрески домонгольской Руси 12-го века. Сам храм стоит на берегу реки Мирожи на известковой плите, и любые вибрации от взрывов могут негативно сказываться на фресках. Именно это и стало причиной того, что в 2005 году, по многочисленным просьбам культурной общественности, форсирование было запрещено.

Ежегодно от псковичей поступают просьбы вернуть городу его «фишку» — переправу через реку Великую. Но можно ли это делать? В сегодняшней программе мы решили узнать у наших собеседников: надо ли вернуть в программу празднования Дней Пскова «форсирование Великой»? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

По мнению главы Пскова Бориса Елкина, форсирование реки Великой десантниками, приуроченное к Дню города, было достаточно интересным и красочным событием, но в этом году оно проводиться точно не будет. Градоначальник дал ответ тем псковичам, которые ностальгируют по этому мероприятию и ждут его возвращения в программу празднования.

«Рассмотрим. Но уже при подготовке следующего Дня города, потому что программа нынешнего праздника уже сформирована. Конечно, это интересное событие, которое действительно собирало много людей. Но, в принципе, мы видим по мероприятиям, которые проводим уже не первый год, что вкусы жителей меняются. Смена поколений идет, и это естественный процесс. Поэтому мы стараемся уделять больше внимания именно молодежной повестке и молодежной политике. Соответственно, проводим для молодежи больше мероприятий — как спортивных, так и культурно-досуговых».

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова не имеет ничего против проведения форсирования реки Великой при условии, что это мероприятие будет проводиться в любой другой локации, но только не рядом со Спасо-Преображенским монастырем.

«Понятно, что День города для Пскова значит очень многое. И, конечно, Псков прежде всего ассоциируется со своей воинской славой и богатой историей. Это город, который всегда стоял на рубежах защиты Отечества. Поэтому вполне понятно желание псковичей в этот день вспомнить о героическом прошлом. Но, создавая одно, нельзя губить другое. То, что сотрудники Псковского музея-заповедника на протяжении многих лет и десятилетий следили за состоянием памятника и делали все возможное для его сохранения, — это бесспорно. После мероприятий с использованием тяжелой техники, салютов и других подобных эффектов фрескам Мирожского монастыря наносился ущерб. Фиксировались осыпи и трещины. Особенность Спасо-Преображенского собора в том, что у него даже нет капитального фундамента. Он стоит на скале и является частью окружающего ландшафта. Когда по реке и береговой зоне проходит тяжелая техника или возникают сильные вибрации, это неизбежно воздействует на основание, на котором стоит собор. Другое дело, что псковичам, конечно, хочется видеть яркое и красивое зрелище. Но у меня возникает вопрос: почему нельзя проводить такие мероприятия в другом месте, подальше от Спасо-Преображенского собора, чтобы не создавать угрозу памятнику? Я считаю, что это самое главное. А вот повторять мероприятия в том виде, как они проходили много лет назад возле Мирожского монастыря, однозначно нельзя».

Хранитель Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря Таисия Круглова объяснила, почему 20 лет назад было принято решение о прекращении форсирования реки Великой вблизи Спасо-Преображенского собора. Она также рассказала о том, какой урон в годы проведения переправы был нанесен памятникам исторического и культурного наследия.

«Если мы ставим перед собой цель сохранить уникальный памятник, который является жемчужиной Псковской земли и ради которого люди специально приезжают, чтобы увидеть этот храм, то, конечно, этого делать нельзя. Наше национальное достояние — это общее достояние. И наша общая задача — сохранить его и передать будущим поколениям. Потому что все прекрасное создается руками людей. И все, что уничтожается, тоже уничтожается людьми — теми, кто не ценит красоту, свою историю и не любит свою Родину. Мы не были против форсирования. Мы выступали против места, где оно проводилось, потому что по традиции мероприятие проходило недалеко от Спасо-Преображенского собора. Именно это вызывало у нас серьезную тревогу. За десять лет наблюдений мы увидели, что храм очень чувствительно реагирует на подобное воздействие. Оценка негативного воздействия показала, что нижняя часть стен подвергается разрушению. Дело в том, что храм построен без капитального фундамента — на скальном основании. Мы фиксировали осыпи фресковой живописи во многих местах, особенно на северной стороне, со стороны, где проходило форсирование. Поэтому результаты оценки показали, что использование моторизированной техники в непосредственной близости от уникального храма может нанести ему невосполнимый ущерб. Именно поэтому тогда было принято решение, возможно, не самое приятное для жителей, не проводить это мероприятие рядом со Спасо-Преображенским собором. Мы предлагали перенести его выше или ниже по течению реки, определить другое место. Ведь само действие можно проводить где угодно — главное, сохранять память об этих событиях. Но использовать для массового мероприятия именно это место сегодня нельзя. Иначе мы рискуем утратить памятник».

Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов еще ребенком с восторгом наблюдал за переправой военной техники через реку Великую. Однако на сегодняшний день он убежден в том, что возрождать эту традицию вряд ли стоит. В противном случае есть риск потерять очень важный для Пскова элемент культурного наследия.

«Сразу скажу, что сам присутствовал на форсировании реки, когда был еще ребенком. Действительно было очень захватывающе и интересно. Хотя видно было не так уж много — народу всегда собиралось большое количество. Это было действительно интересное зрелище. Но здесь, мне кажется, мы стоим перед простым выбором. Либо мы форсируем реку ради зрелища, но при этом разрушаем уникальные фрески XII–XIII веков. Вот этот выбор и нужно сделать. Либо мы смотрим, как у нас под водой проходят танки, либо уничтожаем уникальные вещи. По-моему, здесь выбор очевиден. Конечно, никакое форсирование реки не сравнится с тем, если мы уничтожим такой уникальный объект культурного наследия, как фрески Мирожского монастыря».

Полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев поделился своими воспоминаниями о том, каким было главное мероприятие Дня города 20–30 лет назад, и напомнил о причинах отмены форсирования десантниками Великой. Ветеран военной службы назвал те условия, при которых возрождение этой традиции стало бы возможным.

«Когда орудия, гаубицы Д-30, производили выстрелы даже холостыми зарядами, это отражалось на состоянии фресок и икон. Поэтому священнослужители просили перенести огневые средства подальше, чтобы они не причиняли никакого вреда. Военные прислушались к этим замечаниям. Впоследствии это было учтено, и больше жалоб по этому поводу не возникало. Но когда форсирование проходит непосредственно рядом с памятником, под залпы орудий, пусть даже это лишь имитация, конечно, это производит сильное впечатление. Это захватывает людей, вызывает особую гордость и интерес. Такое зрелище действительно радует. Псковичи любят наши Воздушно-десантные войска. Они пользуются большим уважением и любовью у жителей города. Но сейчас мы не можем радовать псковичей этим мероприятием, потому что наши воины находятся в зоне специальной военной операции, выполняя задачи, поставленные политическим и военным руководством страны. Нужно решить эти задачи на наших условиях. И я уверен, что, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты, мы возродим и продолжим эту славную традицию. Я уверен».

Заместитель председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева придерживается мнения о том, что решение о возобновлении традиции форсировать Великую должно приниматься специалистами, с умом и научным подходом. Она акцентировала внимание на том, что не только Мирожский монастырь мог пострадать от вибраций вызванных взрывами и близким передвижением тяжелой военной техники. Она назвала целый ряд объектов культурного наследия, которые попадали в зону риска.

«Когда было принято решение о том, что существует угроза памятнику, все мероприятия, связанные с форсированием и салютами, перенесли подальше от Мирожского монастыря. Понятно, что массовое зрелище — это интересно, эффектно и патриотично, но такие вещи необходимо учитывать. Тем более что теперь за сохранность этого объекта отвечает не только страна. Одних, извините, «хотелок» здесь уже недостаточно. Нужно техническое и научное обоснование: можно это делать или нельзя, как распространяются взрывные и звуковые волны, какое воздействие они оказывают. Потому что Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — сооружение довольно хрупкое. И именно он является главным объектом в псковской номинации ЮНЕСКО. Это тоже может иметь резонанс определенный. Кроме того, рядом находится церковь Климента XVI века, которая также входит в буферную зону объекта Всемирного наследия. Да и на другом берегу расположены церковь Георгия со Взвоза и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Покровской башни — они тоже включены в Список всемирного наследия. Получается, что речь идет сразу о нескольких объектах, которые находятся под охраной ЮНЕСКО и на которые подобные мероприятия с ударным воздействием могут повлиять».

Псковский искусствовед Тамара Шулакова объяснила, почему она категорически против возвращения в программу празднования Дня города такого мероприятия, как форсирование десантниками реки Великой.

«Тут надо выбирать. Извините, если уж совсем банально мемами говорить: "вам шашечки или ехать"? Вам фрески или форсирование? Может быть, мы другими путями будем помнить об этом великом событии, которому мы все обязаны. Это было понятно, пока в советское время, скажем так, не очень замечали древнерусские памятники. А когда произошел поворот в нашей стране и мы стали ценить собственную древность, когда даже туризм стал во многом на ней основываться, когда реставрация стала стоить огромных государственных денег и стало понятно, что она должна продолжаться постоянно, ситуация изменилась. Все наши храмы с фресками больны. Они древние, это, образно говоря, старички с целым букетом заболеваний. И то, что они сохраняются, — великое чудо. Но этот процесс не разовый: нельзя один раз провести реставрацию и забыть. Это постоянная реанимация. Это постоянная проблема и головная боль тех организаций, которые за это отвечают: прежде всего музея, ВХНРЦ имени Грабаря и других реставрационных центров — московских, петербургских. То, что эти храмы возвращены в свое художественное состояние, — это, на самом деле, подвиг. Там вообще нельзя устраивать большой поток посетителей, особенно в плохую погоду. Этот поток и так приходится ограничивать, чтобы не наносить памятнику лишнего вреда. Показывать его, безусловно, надо — он шедевриальный. Но даже сам показ требует регуляции. А вы хотите, условно говоря, ради разового мощного мероприятия, такого как форсирование, заставить памятник трястись? Ну, не обижайтесь потом, если про вас скажут, что это слава Герострата. Мы имеем вполне реальный шанс потерять на наших глазах и блистательную работу древних мастеров, и весь подвиг наших великих реставраторов».

В сегодняшней программе наши собеседники делились мнениями о том, нужно ли вернуть в программу празднования Дней Пскова «форсирование Великой»? Многие вспоминают с определенной ностальгией и считают переправу «фишкой» программы празднования Дней Пскова в прежние годы. Однако подавляющее большинство выступило против именно самого места проведения мероприятия. Сохранение нашего историко-культурного наследия для подавляющего большинства наших комментаторов оказалось куда важнее ярких зрелищ. Очевидно, что ни одно развлекательное мероприятие не стоит того, чтобы приносить в жертву уникальный памятник византийской живописи 12-го века, важные историко-архитектурные памятники, наше историко-культурное наследие, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александра Братчиков