99 медалистов, 7 стобалльников и новые задачи: итоги учебного года в Великих Луках

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. Пока в школах Великих Лук продолжаются летние ремонты и идет подготовка к 1 сентября, уже можно оценить результаты выпускников на ЕГЭ и обозначить основные задачи, которые предстоит решить системе образования. Рассказываем, сколько школьников получили высокие баллы на экзаменах, какие образовательные учреждения обновят к осени и насколько остро в городе ощущается дефицит педагогов.

Медалисты Великих Лук. Фото: администрация города Великие Луки

Прошедший учебный год в системе образования Великих Лук был богат на достижения. По словам начальника управления образования Виктории Крюковой, успехов удалось добиться сразу в нескольких направлениях – от высоких результатов выпускников на ЕГЭ и олимпиадах до побед педагогов в профессиональных конкурсах и завершения ремонта ряда школ.

Одним из главных достижений стали результаты выпускников. 99 из них удостоены медали «За особые успехи в учении»: 63 – 1 степени, 36 – 2 степени. Успешно проявили себя школьники, участвовавшие в региональных и всероссийских конкурсах, в том числе в олимпиадном движении и проекте «Губернаторский дневник». Поводом для гордости стали и достижения педагогов. Елизавета Степанова стала победителем областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог России – 2026», а Дмитрий Евдокимов – призером областного этапа конкурса «Учитель года России – 2026».

На ЕГЭ выпускникам Великих Лук удалось добиться по-настоящему высоких результатов. По предварительным данным, семь из них получили максимальные 100 баллов по различным предметам – это Дарина Борисова, Мария Россиневич, Александра Грибанова, Софья Бабкина, Антон Иваненков, Анна Захарова и Ольга Ключина. Тех, кто набрал бы 100 баллов по двум и более предметам, в этом году в городе нет, зато две выпускницы из школы №7 набрали более 290 баллов по трем предметам: Дарина Борисова – 294 балла, Валерия Александрова – 291 балл.

Итоги ЕГЭ для Великих Лук в целом оказались очень успешными.

«Помимо стобалльников, значительно увеличилось количество высокобалльников, то есть тех, кто преодолел порог в 90 баллов хотя бы по одному предмету. В этом году их 67 человек, это 5% от общего числа полученных результатов, причем в прошлом году было 42 таких выпускника. Если переводить в проценты, то почти каждый седьмой выпускник показал такой глубокий уровень знаний. Кроме того, наши дети получили 225 результатов более 80 баллов – это 16,5% от общего числа полученных результатов», – делится Виктория Крюкова.

Фото: страница Виктории Крюковой во ВКонтакте

Лучше всего великолукские школьники показали себя в ЕГЭ по химии и русскому языку. По этим предметам в городе есть стобалльники и множество высокобалльных работ. «Приятно отметить, что результаты выпускников этого года выше общероссийских показателей по 9 предметам из 11. Исключение составляют результаты ЕГЭ по литературе и физике. Самое важное: средние баллы не просто держатся, а растут! По химии – 76,2 (+более 14 баллов), по профильной математике – 66,3 (+более 3 баллов), по физике – 63,3 (+3 балла), по биологии – 59,4 (+3 балла)», – с удовлетворением отмечает Виктория Крюкова. Что же касается предметов, где результаты оказались ниже ожидаемых, то сложнее всего выпускникам далось обществознание. Но и здесь итог вышел достойным – 9% учеников набрали более 80 баллов.

Виктория Крюкова отметила, что в целом в этом году школьники Великих Лук завершили учебу успешнее, чем в прошлом.

«Динамика определенно положительная! В 2025 году у нас было 3 стобалльника по русскому языку, литературе и химии, а в 2026 году мы видим уже как минимум 6 стобалльников по разным предметам. Количество медалистов также выросло – 99 человек в этом году против 77 в предыдущем. Впечатляют и итоговые цифры по высоким результатам. 67 выпускников (14%) получили результат 90 и более баллов (2025 год – 42, 9,2%). 224 выпускника набрали по учебным предметам более 80 баллов (2025 год – 151). 23 выпускника (2,8%) получили свыше 260 баллов по сумме результатов трех предметов (в 2025 году – 13, 2,8% выпускников). Это говорит о том, что система образования в Великих Луках развивается и показывает все лучшие результаты», – уверена она.

Директор Инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина тоже оценила завершившийся учебный год как довольно удачный. Это учебное заведение открылось в 2022 году и сегодня является одной из самых крупных, современных и технологичных школ Псковской области.

«В целом мы довольны итогами, поскольку они превзошли наши ожидания. На выпуске был только один класс, в нем три золотых медалиста. Есть выпускники с высокими баллами – свыше 80-ти. Этот выпуск мы не оценивали как очень сильный. Нам всего четыре года, мы не учили их с начальной школы. Но интенсифицировали с помощью допобразования и внеурочной деятельности. Добавляли профилизацию через индивидуальные проекты. Это серьезная исследовательская деятельность, требующая в том числе и предметных и метапредметных знаний», – поясняет она.

Фото: страница Юлии Ярышкиной во ВКонтакте

Обновление перед стартом

Помимо учебных достижений, другим важным итогом года стало обновление ряда образовательных учреждений. Был закончен капитальный ремонт детского сада №5, завершаются работы по капитальному ремонту школы №7 имени Антона Злобина и Кадетской школы. В данный момент ведется капитальный ремонт в детском саду № 21. К началу нового учебного года администрация города выделила средства на приведение в порядок других образовательных учреждений города.

«Производятся ремонтные работы в столовых и на пищеблоках школ №2 и 16, в раздевалках в Педагогическом лицее, в санузлах в школе №6, в спортивных школах №1 и №3. Меняют оконные блоки в Лицее №11 и Центре образования. В ряде школ чинят узлы подачи теплоносителя системы отопления. Выполняются работы по решению вопросов антитеррористической защищенности наших объектов (системы видеонаблюдения, оборудование зданий системами контроля доступа, ремонтируются ограждения учреждений)», – рассказывает Виктория Крюкова.

В школах продолжается замена устаревшего оборудования. В 2026 году за счет федеральных субсидий современным оснащением пополнились кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки. В 2027 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» планируется оснастить кабинеты математики, химии и биологии. Кроме того, за счет средств муниципального бюджета закупается оборудование для пищеблоков и медицинских кабинетов.

В поисках педагогов

Несмотря на достижения, система образования Великих Лук по-прежнему сталкивается с кадровыми трудностями. По словам Виктории Крюковой, общая численность педагогов имеет тенденцию к сокращению – это объективная реальность, которую диктует уменьшение количества воспитанников и обучающихся. Больше всего в школах города не хватает учителей математики, русского языка и литературы, физики, начальных классов, иностранных языков. «Такой дефицит может говорить о необходимости улучшения условий труда для педагогов, повышения заработной платы или реализации программ дополнительного обучения и повышения квалификации для существующих кадров», – считает Виктория Крюкова.

Кадровую проблему в Великих Луках решают за счет переподготовки работающих специалистов, увеличения учебной нагрузки учителей, педагогической нагрузки руководящего состава – директоров и заместителей. В результате, несмотря на недостаток педагогов, программы по всем предметам удается выполнять в полном объеме.

По словам Юлии Ярышкиной, Инженерно-экономический лицей тоже испытывает дефицит, как и все остальные школы. В учреждении не хватает учителей математики и китайского языка. Привлекать и удерживать сильных педагогов лицею позволяет индивидуальный подход – руководство создало для них систему индивидуального сопровождения.

Пополнять кадры новыми специалистами в Великих Луках помогают как региональные, так и муниципальные меры поддержки. Молодым педагогам в течение трех лет выплачивают по 100 тысяч рублей по программе правительства Псковской области. Кроме того, в городе действует муниципальная премия «Дебют» в размере 25 тысяч рублей за значимые успехи в первые годы работы, программа предоставления служебного жилья и система наставничества.

По словам Виктории Крюковой, эти меры уже дают результат. Если в 2021 году в образовательные учреждения города трудоустроились семь молодых специалистов, то в 2025 году – уже 21.

Фото сгенерировано нейросетью

Еще одна инициатива – ранняя профориентация будущих учителей. В школах №2 и №7, Педагогическом и Инженерно-экономическом лицеях открыты профильные классы и группы психолого-педагогической направленности. Сейчас 17 школьников планируют поступать в вузы на педагогические направления.

Важным инструментом привлечения кадров остается и целевое обучение. В 2026 году муниципальные образовательные учреждения разместили на платформе «Работа в России» 60 предложений для выпускников школ. Однако интерес к заключению целевых договоров пока остается невысоким. В прошлом году их заключили четыре выпускника, а в этом возможность поступления по целевому договору рассматривают лишь три человека, хотя ежегодно педагогические специальности выбирают более 30 выпускников великолукских школ.

При этом целевое обучение уже приносит практический результат. В 2025-2026 учебном году в школы города пришли работать четыре педагога, ранее заключившие целевые договоры при поступлении в вуз. В новом учебном году ожидается еще три таких специалиста.

К новым вершинам

Впереди у системы образования Великих Лук – новый учебный год и новые задачи. Главной из них Виктория Крюкова считает поддержание заданной планки качества и продолжение модернизации образовательной инфраструктуры. Кроме того, в 2026-2027 учебном году в городе будут стремиться снизить педагогическую и бюрократическую нагрузку на педагогов, повысить уровень удовлетворенности дополнительным образованием детей и продолжать привлекать молодых специалистов.

Виктория Крюкова отметила, что с 1 сентября 2026 года в России стартует ряд важных проектов и нововведений, которые сейчас активно анонсируются на федеральном уровне. Это отмена домашних заданий для первоклассников, оценка за поведение, введение предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) – с 1 сентября 2026 года в 5-х классах, а в будущем в 5-7 классах. Также планируются изменения в изучении обществознания, сокращение часов на изучение иностранных языков и запуск проекта «Добрые игры» в детских садах.

В грядущем учебном году в Великих Луках продолжат работу и откроются новые специализированные классы, ориентированные на подготовку кадров для ключевых отраслей и ведомств города. С 1 сентября открываются профильные классы Следственного комитета Российской Федерации в школе №5 – это 6-8 классы, и лицее №10 – 7-9 классы. В обновленной школе №7 идет набор в новый 10-й медицинский класс. Также в городе планируют расширить программы дополнительного образования и профориентации для школьников.

Таким образом, перед системой образования Великих Лук сегодня стоят две параллельные задачи: сохранить уже достигнутые результаты и создать условия для дальнейшего развития. Высокие показатели выпускников показывают, что у города есть сильная образовательная база, однако укреплять ее и дальше не получится без решения кадрового вопроса и постоянного внимания к условиям, в которых работают педагоги и учатся школьники.



Елизавета Левадная