Общество

Циклон с Балтийского моря принесет в Псковский регион похолодание и осадки

В Псковской области с 9 апреля на смену теплым дням придет похолодание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском ЦГМС, ожидаются осадки в виде дождя, также возможны осадки в виде мокрого снега. Такая резкая смена погоды - результат циклона, который идет с Балтийского моря. Дневная температура по области ожидается в пределах +4...+8 градусов, ночные температуры могут опуститься до - 3 градусов.

По словам начальника Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, погода, которая ожидается на текущей неделе, более типична для первой половины апреля, чем то тепло, которое псковичи ощутили на прошлой неделе.