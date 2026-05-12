Псковские предприятия могут выиграть всероссийскую премию за заботу о здоровье сотрудников

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) объявляет о начале приёма заявок на VII Всероссийский конкурс «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики-2026». К участию приглашаются компании, реализующие программы корпоративного здоровья, спортивные и оздоровительные проекты, а также создающие комфортные условия для сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Цель конкурса — популяризация лучших практик российских предприятий, развивающих корпоративное здоровье и благополучие. Организаторы ждут проекты, направленные на сохранение здоровья персонала, поддержку здорового долголетия, активной жизни сотрудников, внедрение спортивных и оздоровительных программ, а также на создание комфортной и безопасной рабочей среды.

Номинации конкурса-2026: «развитие спортивной культуры», «развитие оздоровительной культуры», «развитие корпоративной благотворительности и волонтёрства через спортивные мероприятия», «организация пространства для отдыха», «создание благоприятных условий труда», «забота о психологическом комфорте сотрудников», «создание информационного ресурса по вовлечению сотрудников в занятия спортом и ЗОЖ», «лучшая оздоровительная концепция для сотрудников предприятий в санатории или спа-отеле», «развитие программ семейного благополучия сотрудников».

После сбора заявок и конкурсных проектов защиты проходят в формате онлайн-трансляций. Жюри, в состав которого входят ведущие эксперты в области управления персоналом и устойчивого развития, оценивает проекты по критериям, определённым для каждой номинации. Победители определяются по итогам анализа материалов и онлайн-защит.

Заявки принимаются с 10 апреля по 31 июля. Участие бесплатное. Торжественная церемония награждения победителей состоится в финале одноимённого форума в Москве 3 декабря.