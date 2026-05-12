 
Общество

Мошенники стали выманивать деньги под предлогом онлайн-опросов от банков

0

Мошенники стали внедрять схемы обмана, в ходе которых от лица банков предлагают людям проходить за плату онлайн-опросы. Это следует из материалов МВД РФ.

Аферисты размещают в интернете от лица банков предложения пройти опрос, по результатам которого обещают выплатить определенную сумму денег в качестве вознаграждения. Человек, который попадается на обман, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. Затем в конце открывается форма, в которой просят ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС якобы для зачисления средств, пишет ТАСС..

После этого мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому была привязана карта.

В МВД призывают россиян не вводить реквизиты своих банковских карт на сомнительных сайтах и советуют проверять информацию об акциях и викторинах. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026