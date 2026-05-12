В России создали сыр для профилактики деменции и диабета

Химики Уральского федерального университета разработали полутвердые сыры (чеддер) и сыры с белой плесенью, в состав которых добавлены вещества, защищающие организм от старения и воспалений, а также снижающие риски ряда заболеваний. Исследования продолжались более четырех лет. За это время ученые создали технологии получения полезных соединений в биодоступной и стабильной форме, методы внесения добавок в сыры и сами продукты с подтвержденным антиоксидантным действием. Рецептуры и технологии запатентованы.
По ее словам, 20–40 г такого сыра в день достаточно для получения суточной нормы кальция и антиоксидантов, пишут «Известия».
В превентивной медицине рекомендуют добавлять в рацион антиоксиданты для ослабления хронического окислительного стресса. Такое состояние часто становится причиной атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, нейродегенеративных расстройств (болезней Альцгеймера и Паркинсона), ускоренного старения тканей и ряда онкологических процессов, пояснила специалист.