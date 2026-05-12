С 12 по 14 мая депутаты Псковского областного Собрания примут граждан

Приемы граждан на короткой после праздничной неделе проведут заместитель председателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и депутаты Ирина Толмачева и Виктор Антонов. Обратиться со своим вопросом или предложением можно лично в общественную приемную партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Во вторник, 12 мая, с 10:00 до 12:00 прием будет вести Ирина Толмачева, представитель единого избирательного округа.

В среду, 13 мая, с 10:00 до 12:00 граждан примет Игорь Дитрих, представитель округа №11 (Бежаницкого, Дедовичского, Локнянского и Опочецкого округов).

В четверг, 14 мая, с 10:00 до 12:00 на прием граждан приглашает Виктор Антонов, представитель единого избирательного округа.

Прием пройдет в общественной приемной на улице Гоголя, дом 9, либо по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Записаться на прием необходимо заранее.