 
Общество

Кто может вернуть до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке, объяснили в Госдуме

Россияне могут вернуть от 390 до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке в 2026 году, если их официальный доход облагается НДФЛ, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Сегодня за ипотечные проценты можно вернуть от 390 до 660 тысяч рублей», - сказал Свищев.

Парламентарий пояснил, что лимит налогового вычета по ипотечным процентам составляет три миллиона рублей. По его словам, возврату подлежит налог, который был уплачен с этой суммы по действующей налоговой ставке, в зависимости от уровня дохода граждан ставка НДФЛ варьируется от 13 до 22%, именно от этого процента и зависит размер возврата.

«Если ваш годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей и вы платите НДФЛ по ставке 13%, вы сможете получить 390 тысяч рублей. Если ваш годовой доход превышает 50 миллионов рублей и вы платите налог по ставке 22%, вы сможете получить 660 тысяч рублей. В любом случае это существенная сумма, которая погасит часть вашей ипотечной нагрузки», - отметил он.

Свищев подчеркнул, что право на налоговый вычет есть у всех, у кого официальный доход облагается НДФЛ, ограничений по срокам нет. Он уточнил, что подать заявление можно и через год после покупки, и через пять лет, и даже если ипотека закрыта и квартира продана, однако действует правило: налог можно вернуть только за три года, предшествующих году подачи декларации, в 2026 году россияне вправе подать заявление за 2025, 2024 и 2023 год, пишет РИА Новости.

«Для оформления вычета потребуется: паспорт и ИНН, декларация 3-НДФЛ за каждый год, за который оформляется вычет, справка о доходах (2-НДФЛ), копия договора ипотеки и договора купли-продажи жилья, справка банка об уплаченных процентах и заявление на возврат налога», - добавил он.

Депутат сообщил, что самым удобным способом оформления налогового вычета в 2026 году является упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика.

«Ваш банк взаимодействует с ФНС и направляет туда сведения о суммах ваших ипотечных процентов. В личном кабинете появится предзаполненное заявление на вычет. Останется его проверить, подписать и отправить. Никаких деклараций, никакой "бумаги", никаких походов в налоговую. Вы просто получаете уведомление о возможности вернуть деньги, одним щелчком подтверждаете заявку и ждете денег на карту. Проверка и выплата занимают в среднем до 30 дней», - заключил он.

