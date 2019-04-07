Общество

Глава Пскова совершил внеплановый выезд по обращениям горожан

В понедельник, 8 апреля, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочий выезд, подготовленный на основании обращений жителей города, сообщили ПЛН в пресс-службе органов местного самоуправления. В график объезда были включены объекты, на которые псковичи обращали внимание в социальных сетях. В мероприятии приняли участие специалисты управления городского хозяйства администрации города, управляющих организаций, директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов, жители.

Первым пунктом маршрута стала дворовая территория домов №7, №9, №11 ,№13 на улице Юности. Жители микрорайона обратили внимание на необходимость ремонта элементов детской игровой площадки. По их словам некоторые конструкции представляют опасность для детей. Участники выезда убедились в том, что часть игровой зоны, установленной в 2011 году, пришла в негодность. После комиссионного обследования детской площадки глава Пскова Иван Цецерский поручил ответственным лицам УГХ демонтировать опасные элементы на данной территории, остальные конструкции привести в порядок. Также Иван Цецерский предложил жителям принять участие в программе «Формирование комфортной среды», в рамках которой им бы благоустроили дворовую территорию.

Далее участники контрольного выезда осмотрели переезд на улице Труда у здания «ЛЕНТА», д. 54. Собственнику территории будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в частности - необходимости убрать часть арматуры, а также произвести уборку мусора с указанной территории.

В завершение участники контрольного выезда посетили улицу Алтаева, д. 7. Ранее в группу «Контроль Псков» в социальной сети Фейсбук была написана жалоба с просьбой убрать несанкционированную свалку крупногабаритного строительного мусора. Представителям управления городского хозяйства дано поручение определить лицо, отвечающее за данный участок и организовать работу по уборке территории.