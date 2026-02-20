В 43 года умер звезда «Глухаря» Денис Кравцов

Актер театра «Вишневый сад» Денис Кравцов, известный зрителям по роли в популярном сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни. Об этом 20 февраля сообщили в Telegram-канале театра.

Фото: Telegram-канал театра «Вишневый сад»

«Страшная новость, в которую невозможно поверить, – не стало артиста театра Дениса Кравцова... Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дениса», – говорится в сообщении.

Денис Кравцов проживал на сцене десятки совершенно разных судеб – смешных и трагических, сказочных и драматичных – и каждую роль превращал в настоящее событие.

Среди его ярких работ злодей Джафар из сказки «Аладдин» в обработке «Тысячи и одной ночи», трогательный Лев из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, отчаянный Разумихин – друг Раскольникова из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Также Денис Кравцов играл робкого Подколесина – главного героя комедии Александра Островского «Женитьба» и благородного Лесничего из сказки Шарля Перро «Золушка» в театральной адаптации.

О месте и времени прощания с актером сообщат позже.