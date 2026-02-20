Россельхознадзор выявил зарастание земель в Печорском и Великолукском округах

С 1 января по 16 февраля должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Псковской области провели 12 выездных обследований с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью оценки соблюдения требований земельного законодательства правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе осмотра и фиксации состояния одного из земельных участков в деревне Большое Михалкино Печорского муниципального округа при использовании БПЛА были зафиксированы признаки его неиспользования по целевому назначению, захламление порубочными остатками и зарастание древесно-кустарниковой растительностью, в том числе Борщевиком Сосновского, на общей площади 71,8 гектара. Он принадлежит на правах собственности Павловой В.И.

Всего по результатам обследований нарушения земельного законодательства были выявлены на 12 земельных участках на общей площади 622,5 гектара в Печорском и Великолукском муниципальных округах. Основным видом нарушений стало зарастание сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий ведомством собственникам земельных участков будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства и выданы предписания об устранении допущенных нарушений.