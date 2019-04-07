Общество

Губернатор Псковской области принимает участие в Международном арктическом форуме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во главе региональной делегации принимает участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит 9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель области проведет ряд рабочих встреч и переговоров и подпишет соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по внедрению цифровых технологий в ЖКХ «Умный город».

Особое внимание в рамках программы форума будет уделено сохранению коренных народов севера. Михаил Ведерников расскажет об опыте региона по поддержке и сохранению компактно проживающего в регионе малого финно-угорского народа сето и его культурной идентичности в рамках панельной дискуссии «Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов».

Также Михаил Ведерников станет участником пленарного заседания на тему «Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного роста», в рамках которого запланированы выступления президента Российской Федерации Владимира Путина, президентов Финляндии и Исландии, премьер-министров Норвегии и Швеции.