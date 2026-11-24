Работодателям стоит по возможности переводить сотрудников на удаленку и лояльнее относиться к опозданиям на работу в связи со снегопадами, считает депутат Госдумы Александр Ивачев (КПРФ).

По словам депутата, синоптики уже выступили с прогнозом о большом снегопаде в Москве с порывистым ветром и падением давления. А в ряде регионов погода остается суровой уже не первую неделю.

«Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания», - сказал Ивачев.

Депутат добавил, что в дни снегопадов чаще случаются аварии, а из-за них - заторы и пробки. Кроме того, в общественном транспорте может создаваться давка. Он считает, что добираться до работы при таких условиях может быть тяжело, особенно тем, у кого дорога до работы изначально занимает много времени.

По его мнению, перевод на удаленный формат работы или лояльное отношение к опозданиям стали бы элементом заботы о людях, которые это обязательно оценят, пишет РИА Новости.