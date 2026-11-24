Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) запустила обновленный сайт https://fm.pln24.ru. Благодаря долгожданному техническому апгрейду портал получил не только улучшенный визуал, но и стал более комфортным для пользования.

Как и прежде, здесь можно найти информацию о программах, которые выходят в региональном радиовещании, прочитать анонсы программ и послушать их радиоверсии.

Раздел «Аудиоархив» стал более удобен для тех, кто предпочитает слушать радиоподкасты и не зависеть от времени эфира.

Теперь в аудиоархиве легко можно найти любую программу по названию и дате.

При помощи специальных иконок в левом верхнем углу портала наши программы можно слушать и смотреть в прямом эфире.

Кроме того, теперь на сайте «ПЛН FM» будут публиковаться и видеоверсии программ, которые раньше были доступны только на сайте ПЛН, RuTube-канале ПЛН-ТВ и в группе «ПЛН» «ВКонтакте».

Еще одно новшество – рубрика «Пресс-центр». В ней будут публиковаться анонсы, видеотрансляции и новости с пресс-конференций и круглых столов, проходящих в Объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

В визуальном плане обновился и раздел «Гости студии». Теперь фотографий из студии станет больше.

На сайте также представлена и актуальная информация для рекламодателей.

Попробуйте новые возможности сайта «ПЛН FM» уже сейчас!

Радиоканал «60FM» является сетевым партнером ведущей общественно-политической радиостанции России «SPUTNIK» (учредитель - Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня»). Вещание радиостанции осуществляется на территории Пскова и Псковского района. Охват аудитории - свыше 200 000 жителей региона.