Россия ведет разработки CAR-T-клеточной терапии для солидных опухолей, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«CAR-T-клеточная терапия для солидных опухолей — это пока еще такой экспериментальный формат терапии. И пока нет общемировых каких-то данных, которые показывали бы успешность этой терапии. Разработки в этом направлении ведутся в нашей стране и ряде других стран, поэтому по данному вопросу надо будет смотреть на результаты у них, у нас, и потом дальше», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении программы государственных гарантий. Теперь россияне смогут получить лечение с помощью российских онковакцин в рамках ОМС, а также благодаря CAR-T клеточной терапии.

Новейшая технология позволяет «обучать» клетки иммунной системы пациента находить и уничтожать рак. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, генетически изменяют и наращивают их количество, а затем возвращают обратно в организм.

CAR-T клеточную терапию используют против лейкоза, лимфомы и некоторых других онкогематологических заболеваний, пишет РИА Новости.