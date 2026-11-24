Конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» пройдет в Пскове 19 декабря, сообщается в группе Клуба молодых семей Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 10 лет. Для выступлений предусмотрены две возрастные категории: от 4 до 6 лет и от 7 до 10 лет включительно.

Участники могут выступить на сцене Дома молодежи или присоединиться к онлайн-трансляции. Также предусмотрен внеконкурсный формат: для этого нужно отправить организаторам видео, на котором ребенок читает стихотворение.

Заявки принимаются с 23 ноября по 13 декабря включительно.

Для участия в конкурсе необходима регистрация. Как зарегистрироваться, можно узнать в группе «Клуба молодых семей» во «ВКонтакте».

Перед регистрацией организаторы рекомендуют ознакомиться с положением о конкурсе. После участникам сообщат подробности по указанным контактам.

Выступления состоятся по адресу: Псков, улица Конная, 2.