Общество

В Псковской области введен запрет на посещение лесов

С 10 апреля на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление издано администрацией Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в связи с повышением пожарной опасности на территории региона установлены запреты на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне. Кроме того, ограничительные мероприятия распространяются на сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог и др.

В рамках постановления органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется создать патрульные и патрульно-маневренные группы для обнаружения и тушения палов сухой растительности, организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих территорий, а также обеспечить подготовку водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров. К профилактической противопожарной работе и патрулированию планируется привлекать представителей общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев, студентов и жителей населенных пунктов.

Особый противопожарный режим в регионе будет действовать до издания постановления администрации Псковской области об его отмене.