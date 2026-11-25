Псковский городской суд признал незаконным отказ во включении местной жительницы в список лиц, подлежащих обеспечению жильём как оставшиеся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковичка обратилась в суд с иском к министерству социальной защиты Псковской области. Она указала, что относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку её родители были лишены родительских прав. Однако жилищная комиссия отказала женщине во включении в список на получение жилья. Причиной отказа стало её проживание с биологическим отцом.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что доказательств нахождения псковички на попечении родителей до достижения совершеннолетия нет. Документ органа опеки о передаче несовершеннолетней на воспитание отцу и прекращении опеки также не представили.

Суд удовлетворил исковые требования псковички.

Решение суда пока не вступило в законную силу.