Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии – руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним новый состав регионального штаба, избранный 23 ноября на конференции псковских «фронтовиков», планы и актуальные задачи Народного фронта. Также гость студии расскажет об итогах деятельности этого объединения за 15 лет и ближайших планах. Во что трансформировался Народный фронт? Не потерял ли актуальности?