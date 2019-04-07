Общество

Парты героев появятся в псковских школах

К сентябрю в тех школах Пскова появятся первые 4 «парты героя». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 апреля, сообщили на заседании, посвященном работе партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Как отметили в ходе заседания, в Пскове «Единая Россия» уже начала работу в данном направлении совместно с управлением образования.

Директор одной из псковских школ отметила, что парта должна быть рабочая, удобная, за ней могут сидеть, например, отличники. Установить такие парты можно было бы в кабинетах истории. Многие директора образовательных учреждений также поддержали эту инициативу, отметив, что установление в школах «парт героев» будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Парта Героя России Алексея Ширяева будет установлена в школе №12, парты Героев России Сергея Шевелева и Алексея Воробьева - школе №16, Героя России Сергея Самойлова - в социально-экономическом лицее №21.