Стало известно, какие схемы используют мошенники этой осенью

Общественное движение Народный фронт РФ (НФ) с платформой «Мошеловка» продолжает вместе разбирать актуальные схемы сентября и предупреждать о новых способах обмана. Как сообщили в группе движения в социальной сети «ВКонтакте», в Псковской области проблема остается актуальной.
Изображения: сообщество «Народный Фронт | Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»
По данным УМВД России в регионе с января по август чаще всего жители сталкивались со следующими схемами:
- Перевод денег на «безопасный счет» — 179 случаев;
- Мошенничество при покупке товаров в интернете — 69;
- Предложения о дополнительном заработке — 50;
- «Освобождение» от ответственности — 18;
- Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях — три случая.
В сентябре же мошенники продолжают использовать сезонные инфоповоды: старт прививочной кампании, подготовку к призыву, открытие театрального сезона, переоформление страховок и различные социальные выплаты.
Злоумышленники создают поддельные сайты для записи на вакцинацию, предлагают «помощь» с отсрочкой от службы, продают фальшивые полисы ОСАГО со скидкой, делают копии сайтов театров и обещают деньги за участие в различных опросах. Еще одна уловка — звонки от имени сотрудников соцзащиты с обещанием выплат ко Дню пожилого человека.
Сценарии меняются вместе с повесткой, но цель мошенников остается прежней — получить деньги или доступ к личным данным. Не переводите деньги на «безопасные счета«, не сообщайте коды из СМС и обязательно предупредите близких.