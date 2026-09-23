Стало известно, какие схемы используют мошенники этой осенью

Общественное движение Народный фронт РФ (НФ) с платформой «Мошеловка» продолжает вместе разбирать актуальные схемы сентября и предупреждать о новых способах обмана. Как сообщили в группе движения в социальной сети «ВКонтакте», в Псковской области проблема остается актуальной.

Изображения: сообщество «Народный Фронт | Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

По данным УМВД России в регионе с января по август чаще всего жители сталкивались со следующими схемами:

Перевод денег на «безопасный счет» — 179 случаев;

Мошенничество при покупке товаров в интернете — 69;

Предложения о дополнительном заработке — 50;

«Освобождение» от ответственности — 18;

Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях — три случая.

В сентябре же мошенники продолжают использовать сезонные инфоповоды: старт прививочной кампании, подготовку к призыву, открытие театрального сезона, переоформление страховок и различные социальные выплаты.

Злоумышленники создают поддельные сайты для записи на вакцинацию, предлагают «помощь» с отсрочкой от службы, продают фальшивые полисы ОСАГО со скидкой, делают копии сайтов театров и обещают деньги за участие в различных опросах. Еще одна уловка — звонки от имени сотрудников соцзащиты с обещанием выплат ко Дню пожилого человека.

Сценарии меняются вместе с повесткой, но цель мошенников остается прежней — получить деньги или доступ к личным данным. Не переводите деньги на «безопасные счета«, не сообщайте коды из СМС и обязательно предупредите близких.