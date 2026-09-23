 
Общество

Стало известно, какие схемы используют мошенники этой осенью

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Общественное движение Народный фронт РФ (НФ) с платформой «Мошеловка» продолжает вместе разбирать актуальные схемы сентября и предупреждать о новых способах обмана. Как сообщили в группе движения в социальной сети «ВКонтакте», в Псковской области проблема остается актуальной.

Изображения: сообщество «Народный Фронт | Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

По данным УМВД России в регионе с января по август чаще всего жители сталкивались со следующими схемами:

  • Перевод денег на «безопасный счет» — 179 случаев;
  • Мошенничество при покупке товаров в интернете — 69;
  • Предложения о дополнительном заработке — 50;
  • «Освобождение» от ответственности — 18;
  • Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях — три случая.

В сентябре же мошенники продолжают использовать сезонные инфоповоды: старт прививочной кампании, подготовку к призыву, открытие театрального сезона, переоформление страховок и различные социальные выплаты.

Злоумышленники создают поддельные сайты для записи на вакцинацию, предлагают «помощь» с отсрочкой от службы, продают фальшивые полисы ОСАГО со скидкой, делают копии сайтов театров и обещают деньги за участие в различных опросах. Еще одна уловка — звонки от имени сотрудников соцзащиты с обещанием выплат ко Дню пожилого человека.

 

Сценарии меняются вместе с повесткой, но цель мошенников остается прежней — получить деньги или доступ к личным данным. Не переводите деньги на «безопасные счета«, не сообщайте коды из СМС и обязательно предупредите близких.

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