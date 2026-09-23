Неподготовленные показания несут серьёзные риски, предупредил адвокат по коррупционным и экономическим делам Роман Вихлянов. Он отметил, что обвинение в преступлении — колоссальный стресс. Во многом поведение на первых этапах определяет дальнейшую судьбу: от сохранения активов до реального лишения свободы. Как показывает практика, главные промахи допускаются не в суде, а на самых ранних стадиях процесса. Анализ правоприменения позволяет выделить семь ключевых ошибок.

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Как пояснил адвокат, первая ошибка заключается в игнорировании первичных сигналов. Многие полагают, что вызов для дачи объяснений или запрос документации на стадии доследственной проверки — формальность.

«В действительности именно на этапе проверки формируется фундамент будущего обвинения. Пассивная позиция здесь крайне опасна. Именно на стадии предварительной проверки требуется сконцентрировать силы на доказательстве невиновности», — подчеркнул Роман Вихлянов.

Вторая ошибка, по словам эксперта, — халатное отношение к происходящему. Многие продолжают жить в потоке насущных проблем и не находят времени для полного погружения. А уже на этой стадии с участием адвоката необходимо опросить сотрудников и очевидцев, приобщить документацию, провести экспертизы, получить видеозаписи, осмотреть переписки и предоставить следователю объём документов, подтверждающих вашу позицию. При таком подходе шансы на успешное разрешение ситуации на порядок выше.

«Третья — попытка разобраться самостоятельно. Эта ошибка характерна для мужчин, женщины более осторожны. Успешные руководители считают, что и в уголовном процессе их навыки сработают. Однако уголовный процесс подчинён жёстким формальным законам. Обывательское понимание сильно отличается от трактовки уголовного закона. Для руководителя это простое неисполнение договорных обязательств по объективным причинам, а следователь квалифицирует как мошенничество. Руководитель полагает, что подробный рассказ о конфликте станет доказательством невиновности, в то время как он предоставляет доказательства вины. Понимание судебной практики позволяет разграничить эти действия. Это касается необходимой обороны, выполнения распоряжения руководителя и других примеров», — объяснил Роман Вихлянов.

Расчёт на дружескую и корпоративную лояльность является четвёртой ошибкой. В делах об экономических преступлениях должностные лица пытаются опираться на старые договорённости. Но уголовное преследование меняет психологию людей. Под угрозой личной ответственности бывшие подчинённые и партнёры действуют исключительно в собственных интересах. В подавляющем большинстве случаев они перекладывают ответственность на высшее руководство, изобличая его для смягчения своей участи.

Пятая ошибка — хаотичная тактика на допросах. Неверный выбор процессуального вектора на старте часто становится необратимым. Использование статьи 51 Конституции — частая, но не всегда оптимальная стратегия. При наличии доказательств глухое молчание лишает шанса минимизировать риски.

«Не менее опасна дача неподготовленных показаний. Существует широкий спектр стратегий: от активной защиты без признания вины до досудебного соглашения. Иногда целесообразно применить примечания к статьям УК для освобождения от ответственности, добиться переквалификации на более мягкие составы. Главное правило до похода к следователю — подробная беседа с адвокатом для выработки оптимальной позиции», — прокомментировал Роман Вихлянов.

Также, как пояснил адвокат, шестой ошибкой является феномен специализации. Как терапевт не проводит нейрохирургические операции, так и адвокаты специализируются на отдельных категориях дел. В каждой области объём специфической информации огромен: постановления Пленума Верховного Суда, обзоры практики, доктринальные основы. Игнорирование этих позиций лишает защиту возможности аргументированно спорить на языке высших инстанций. Главная задача — найти специалиста с подтверждённым опытом именно по вашей проблеме.

Седьмая — убеждённость, что ошибки исправят в суде. В отличие от иных категорий дел, экономические и коррупционные составы отличаются тем, что доказательственная база цементируется на ранних этапах. Неверно заявленное ходатайство или необдуманные показания на первом допросе создают жёсткие рамки. Максимально благоприятная стратегия предполагает точный прогноз с первых дней. Чем дольше защита осуществляется ошибочно, тем уже окно возможностей для влияния на исход дела, пишет RuNews24.ru.