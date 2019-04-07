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Общество

12 апреля объявлен единым днем сдачи макулатуры предпринимателями Пскова

11.04.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

12 апреля по инициативе АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (МК) и проектного офиса «Команда 2018» объявляется единый день сдачи предпринимателями Пскова  макулатуры.  

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проектном офисе «Команда 2018», к  централизованной сдаче макулатуры присоединились компании различных профилей и сфер, в том числе резиденты Псковского бизнес-инкубатора, особая экономическая зона «Моглино».

Кроме того, в этот день  с 8.30 до 18.00 любой желающий может сдать макулатуру по адресу: ул. Советской Армии, 64 (пункт сдачи). Все вырученные деньги будут направлены Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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