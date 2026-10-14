Глава Локнянского округа поздравил детский сад «Колосок» с 45-летием

С 45-летием детский сад «Колосок» поздравил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в Мах.

Фото: Иван Белугин / Мах

Иван Белугин рассказал, что 14 октября 1981 года в Локне распахнул свои двери детский комбинат на семь групп. Первым руководителем учреждения стала Нина Марченко, которая на протяжении 24 лет возглавляла коллектив, закладывая добрые традиции, многие из которых сохраняются и сегодня.

«За 45 лет многое изменилось. Детский комбинат стал детским садом "Колосок", сменились поколения воспитанников и педагогов. Но неизменным осталось главное — забота о детях, внимание к каждому малышу и стремление сделать детство счастливым. Для сотен семей "Колосок" стал местом, с которым связаны самые тёплые воспоминания. Здесь малыши находят первых друзей, учатся самостоятельности, открывают свои таланты и каждый день узнают что-то новое. От всей души поздравляю коллектив детского сада, ветеранов дошкольного образования, воспитанников и их родителей с замечательной датой!» - отметил Иван Белугин.

Особые слова благодарности он посвятил тем, кто стоял у истоков учреждения, и педагогам, которые сегодня продолжают их дело.