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Псковича оштрафовали за попытку проноса ножа в здание мировых судей

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Мировым судьей судебного участка № 27 города Пскова рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото из материалов дела

Суд установил, что 21 сентября 2026 года в помещении здания судебных участков мировых судей Пскова Ашурков, явившийся для рассмотрения в отношении него дела об административном правонарушении за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей, нарушил правила поведения, осуществив попытку проноса в здание ножа.

При составлении протокола об административном правонарушении пскович объяснил свои действия тем, что забыл выложить нож перед посещением судьи.

Исследовав материалы дела, мировой судья признал Ашуркова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа.

Постановление не вступило в законную силу.

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