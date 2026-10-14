В ПсковГУ стартовал IV Международный молодежный лингвистический форум

IV Международный молодежный лингвистический форум, приуроченный к Году единства народов России, открылся в Псковском государственном университете сегодня, 14 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала преподаватель немецкого языка и руководитель молодежной политики и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева, на участие в мероприятии поступило 1 625 заявок.

Форум продлится до 16 октября и пройдет в очном и онлайн-форматах. Среди участников – представители России, Беларуси, Ирака, Казахстана и Вьетнама. К открытию также дистанционно присоединились студенты из Габона, Пакистана, Индии и Курдистана.

С приветственным словом к участникам обратилась первый проректор Псковского государственного университета Ольга Серова. Она отметила, что международное сотрудничество в сфере образования и науки остается важным независимо от геополитической ситуации.

«Никакие границы и сложные события геополитической ситуации не могут препятствовать развитию образования, науки и установлению взаимодействия в сфере, которая, несомненно, сближает страны, участвующие в форуме», – сказала Ольга Серова. Она также подчеркнула значение молодежного формата мероприятия, отметив, что участие студентов в научных проектах помогает обеспечить преемственность поколений и поддерживать интерес к исследовательской деятельности.

Светлана Воднева поблагодарила участников за интерес к форуму и отметила, что язык является не только средством общения, но и инструментом сохранения культурного наследия и укрепления связей между народами:

«Наш форум представляет уникальную возможность обменяться опытом, обсудить новейшие тенденции в лингвистике. Мы уверены, что результат совместной работы будет способствовать развитию языкового сотрудничества, укреплению народных связей и продвижению научных идей».

В мероприятии также приняла участие заведующая кафедрой фонетики и грамматики французского языка Минского государственного лингвистического университета Евгения Гапанович. Она поблагодарила организаторов за возможность вновь приехать в Псков и рассказала о сотрудничестве между вузами. По ее словам, белорусские студенты уже второй год участвуют в мероприятиях ПсковГУ, посещают лекции лингвистов, методистов и переводчиков, а также присоединяются к мастер-классам и конкурсам. Кроме того, впечатления от первой поездки в Псков стали стимулом для дальнейшего участия в форуме.

После приветственных слов состоялось панельное заседание, посвященное вопросам истории, культуры и межкультурной коммуникации. И.о представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов выступил с докладом «Ф.И. Тютчев – дипломат слова: язык межкультурной коммуникации между Россией и Европой».

Кандидат филологических наук, доцент кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Наталия Питолина и старший преподаватель этой кафедры Елена Греф представили доклад «Семиотика поэзии и поэзия семиотики».

Еще одной темой стала связь поэзии и музыки. Доклад «Между поэзией и песней» представила кандидат филологических наук, доцент кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Мария Самуйлова.

После панельного заседания участники могли присоединиться к тематическим мероприятиям. В программу вошли круглый стол «Русский Мозамбик», мастер-класс «Сохранение самобытности русских народных сказок при переводе» и мастер-класс «Живой испанский: культура и язык Латинской Америки».

На круглом столе «Русский Мозамбик» выступил переводчик, капитан второго ранга в запасе и военный наблюдатель ООН Юрий Угроватый. Мастер-класс о переводе русских народных сказок провели кандидат филологических наук, доцент Елена Петрова и старший преподаватель Елена Греф. Занятие о культуре и языке Латинской Америки прошло при участии преподавателя испанского языка Вероники Джоконды Мойон Ортис.

Форум продлится до 16 октября. В его программе предусмотрены лекции, конкурсы, олимпиады, мастер-классы и интерактивные встречи, посвященные актуальным вопросам лингвистики и межкультурного взаимодействия.