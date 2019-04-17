Общество

Первые предпенсионеры начали менять профессии за счет государства

Первые 3,5 тыс. предпенсионеров уже начали осваивать новую профессию или повышать квалификацию за счет государства. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве труда.

Ожидалось, что процесс стартует во втором полугодии, однако чиновникам удалось его ускорить. По проекту «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография») ежегодно проходить обучение должны не менее 75 тыс. человек, таким образом, пока к проекту присоединилось лишь 10% участников.

Перечни специальностей для повышения квалификации и профессий, которым можно обучиться за государственный счет, утверждают правительства регионов, и в каждом субъекте они разные. Например, в Краснодарском крае в списке 38 направлений, в том числе официант, охранник, плотник, штукатур, электрогазосварщик, каменщик, кассир и так далее. В Камчатском крае пожилым людям предлагают список из 61 специальности, среди которых арматурщик, мастер маникюра, секретарь-референт, слесарь-сантехник, горничная. В региональных правительствах не смогли дать «Известиям» оперативный ответ на вопрос, по какому принципу подбирались курсы.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, предпенсионеры не проявят большого интереса к обучению, так как предложенные программы неактуальны для них. С ним согласна руководитель межрегиональной организации «Старшее поколение» Татьяна Прусова. По ее словам, большинство людей в возрасте - состоявшиеся профессионалы, их не интересует переучивание на мастера маникюра или официанта. Однако и относительно престижные профессии не изменят ситуации, так как специалист без опыта теряет в зарплате.