Михаил Ведерников передал ордена Мужества семьям шести погибших военнослужащих

Ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента Российской Федерации. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Каждый из них действовал по совести и шел до конца, защищая своих боевых товарищей, мирных жителей, будущее всей нашей страны», - подчеркнул Михаил Ведерников. Память героев почтили минутой молчания.

Посмертно орденом Мужества награждены:

гвардии старший сержант Кирилл Коваль;

гвардии сержант Илья Румянцев;

сержант Николай Шаменков;

ефрейтор Андрей Васильев;

гвардии рядовой Алан Гегкиев;

рядовой Сергей Максимов.

«Семьям героев мы всегда будем оказывать поддержку», - подчеркнул губернатор. Он также напомнил, что в регионе действует 47 мер помощи, предусмотрена адресная поддержка.

После церемонии Михаил Ведерников обсудил с родственниками вопросы, в решении которых необходима помощь.