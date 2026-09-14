Михаил Ведерников передал ордена Мужества семьям шести погибших военнослужащих

Ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента Российской Федерации. Об этом глава региона сообщил в Мах.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
Посмертно орденом Мужества награждены:
- гвардии старший сержант Кирилл Коваль;
- гвардии сержант Илья Румянцев;
- сержант Николай Шаменков;
- ефрейтор Андрей Васильев;
- гвардии рядовой Алан Гегкиев;
- рядовой Сергей Максимов.
После церемонии Михаил Ведерников обсудил с родственниками вопросы, в решении которых необходима помощь.