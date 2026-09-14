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Михаил Ведерников передал ордена Мужества семьям шести погибших военнослужащих

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Ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента Российской Федерации. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Каждый из них действовал по совести и шел до конца, защищая своих боевых товарищей, мирных жителей, будущее всей нашей страны», - подчеркнул Михаил Ведерников. Память героев почтили минутой молчания.

Посмертно орденом Мужества награждены:

  • гвардии старший сержант Кирилл Коваль; 
  • гвардии сержант Илья Румянцев; 
  • сержант Николай Шаменков;
  • ефрейтор Андрей Васильев;
  • гвардии рядовой Алан Гегкиев; 
  • рядовой Сергей Максимов.
«Семьям героев мы всегда будем оказывать поддержку», - подчеркнул губернатор. Он также напомнил, что в регионе действует 47 мер помощи, предусмотрена адресная поддержка.

После церемонии Михаил Ведерников обсудил с родственниками вопросы, в решении которых необходима помощь.

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