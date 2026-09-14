Беспилотники, тактическая медицина и АК-74М: Центр «Воин» проведет в Пскове мастер-класс ко Дню оружейника

Открытый мастер-класс, посвященный Дню оружейника проведет филиал Центра «Воин» в Пскове 19 сентября. Участников познакомят с военно-прикладными навыками, современными робототехническими и беспилотными технологиями, а также направлениями подготовки, которые представлены в образовательных программах центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фотографии: филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Псковской области

Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на площадке Социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, дом 15.

В программе открытого мастер-класса — практические занятия и интерактивы. Гости смогут познакомиться с основами тактической медицины и первой помощи, принять участие в открытом соревновании по разборке и сборке автомата Калашникова АК-74М, попробовать управлять наземным робототехническим комплексом и принять участие в мастер-классе «Охотник на дроны». Также участникам будет предоставлена возможность выполнить упражнения по стрельбе из страйкбольной версии автомата Калашникова.

«День оружейника — это не только профессиональный праздник специалистов, которые создают и развивают отечественные технологии. Это ещё и возможность показать молодёжи, насколько важны знания, ответственность, техническая грамотность и практические навыки. На мастер-классе мы хотим дать участникам возможность не просто посмотреть на современные технологии со стороны, а попробовать свои силы и узнать больше о направлениях подготовки центра "Воин"», — отметил директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Особое внимание в программе уделено современным технологиям. Участники смогут познакомиться с возможностями наземных робототехнических комплексов и узнать больше о принципах противодействия беспилотным системам в рамках мастер-класса «Охотник на дроны».

Проведение подобных мероприятий позволяет центру «Воин» знакомить жителей региона со своей деятельностью и популяризировать военно-прикладные дисциплины. Практические занятия помогают участникам развивать внимательность, дисциплину, командное взаимодействие и технические навыки.