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Переехавшего в Псков из Петербурга мигранта принудительно выдворят из РФ 

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Судья Псковского городского суда оставил в силе постановление о принудительном выдворении гражданина Туркменистана, который уклонился от самостоятельного выезда из России после получения наказания за незаконную работу в июле. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. 

В июле уполномоченные органы назначили гражданину административное наказание в виде штрафа и выдворения за пределы РФ в форме самостоятельного выезда под контролем властей за незаконную трудовую деятельность в Санкт-Петербурге.

Иностранец оплатил штраф, но в установленный пятидневный срок не покинул территорию России. Он переехал в Псков, где его обнаружили сотрудники миграционной службы.

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного выдворения). Судья рассмотрел жалобу иностранца на это решение.

Поскольку закон предусматривает безальтернативное принудительное выдворение за такое нарушение, судья оставил постановление должностного лица без изменения и не удовлетворил жалобу гражданина.

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