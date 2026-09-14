Зайти на воскресный бранч приглашает псковичей «Покровский»

Воскресный бранч в ресторане «Покровский» можно посетить 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации заведения.
Фотографии: «Покровский»
В программе:
- Фирменные блюда от шеф-повара;
- Разнообразные закуски и горячие блюда;
- Популярные детские позиции;
- Большой candy-bar;
- Анимационная программа для маленьких гостей.
Бранч будет проводиться с 13:00 до 15:00. Аниматор будет развлекать детей с 13:30 до 15:00.
Стоимость участия:
- Взрослые — 2600 ₽;
- Дети 14–17 лет — 1300 ₽;
- Дети 8–13 лет — 1000 ₽;
- Дети 3–7 лет — 800 ₽;
- Дети до 2 лет включительно — бесплатно.
Количество мест ограничено. Бронирование действует только при выкупе билетов. Приобрести билеты можно на лобби-баре отеля «Покровский» или непосредственно в ресторане. Подробности по телефону: 500-001.
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