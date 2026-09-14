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Зайти на воскресный бранч приглашает псковичей «Покровский»

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Воскресный бранч в ресторане «Покровский» можно посетить 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации заведения. 

Фотографии: «Покровский»

«Путешествия начинаются не только с новых городов и стран, но и с ярких гастрономических впечатлений. В этот день мы соберем за одним столом любимые блюда, теплую атмосферу и семейные традиции, чтобы провести день вкусно и неспешно», - рассказали в заведении.

В программе:

  • Фирменные блюда от шеф-повара;
  • Разнообразные закуски и горячие блюда;
  • Популярные детские позиции;
  • Большой candy-bar;
  • Анимационная программа для маленьких гостей.

Бранч будет проводиться с 13:00 до 15:00. Аниматор будет развлекать детей с 13:30 до 15:00. 

Стоимость участия:

  • Взрослые — 2600 ₽;
  • Дети 14–17 лет — 1300 ₽;
  • Дети 8–13 лет — 1000 ₽;
  • Дети 3–7 лет — 800 ₽;
  • Дети до 2 лет включительно — бесплатно. 

Количество мест ограничено. Бронирование действует только при выкупе билетов. Приобрести билеты можно на лобби-баре отеля «Покровский» или непосредственно в ресторане. Подробности по телефону: 500-001.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjcG62Us

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