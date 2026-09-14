Телефонные номера оперативных и экстренных служб напоминают псковичам

Телефоны оперативных и экстренных служб, по которым жители Псковской области могут обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации напомнили в пресс-службе правительства региона.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112
Управление МВД России по Псковской области:
- Дежурный: 102, 8 (8112) 66-16-49;
- Телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33.
Управление МВД России по городу Пскову
- Дежурный: 102;
- Дежурный отдела полиции №1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00;
- Дежурный отдела полиции №2 (Центр): 8 (8112) 66-94-77;
- Дежурный УМВД России по городу Пскову (Запсковье): 8 (8112) 59-63-22.
Главное управление МЧС России по Псковской области:
- Дежурный: 8 (8112) 79-54-44;
- Противопожарная служба: 101;
- Телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99.
Управление ФСБ России по Псковской области:
- Дежурный: 8 (8112) 72-52-00;
- Телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66.
«Россети Северо-Запад»:
- Горячая линия: 8-800-220-02-20
- Центр обслуживания потребителей: 8 (8112) 59-79-33, 8 (8112) 59-79-34
Управление Росгвардии по Псковской области:
- Узел связи: 8 (8112) 73-41-08;
- Оперативный дежурный: 8 (8112) 33-09-13, 8 (8112) 33-01-13.
ГАУ «Лесной противопожарный центр»:
- Региональная линия лесной охраны: 8-800-100-14-84;
- Федеральная линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Аварийная газовая служба:
- Дежурный: 104;
- Голосой помощник: 8 (8112) 59-50-50.
Администрации города Пскова:
- Дежурно-диспетчерская служба: 055, 8 (8112) 29-01-15
ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи»:
- Дежурный: 103;
- Приемная: 8 (8112) 29-83-33;
- Диспетчерская: 8 (8112) 29-83-30.
Телефоны для оказания психологической поддержки: 8 (8112) 57-23-03, 8 (8112) 56-60-16 — круглосуточно
Детский телефон доверия: 8-800-200-01-22.