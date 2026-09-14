Телефонные номера оперативных и экстренных служб напоминают псковичам

Телефоны оперативных и экстренных служб, по которым жители Псковской области могут обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации напомнили в пресс-службе правительства региона.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112

Управление МВД России по Псковской области:

Дежурный: 102, 8 (8112) 66-16-49;

Телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33.

Управление МВД России по городу Пскову

Дежурный: 102;

Дежурный отдела полиции №1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00;

Дежурный отдела полиции №2 (Центр): 8 (8112) 66-94-77;

Дежурный УМВД России по городу Пскову (Запсковье): 8 (8112) 59-63-22.

Главное управление МЧС России по Псковской области:

Дежурный: 8 (8112) 79-54-44;

Противопожарная служба: 101;

Телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99.

Управление ФСБ России по Псковской области:

Дежурный: 8 (8112) 72-52-00;

Телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66.

«Россети Северо-Запад»:

Горячая линия: 8-800-220-02-20

Центр обслуживания потребителей: 8 (8112) 59-79-33, 8 (8112) 59-79-34

Управление Росгвардии по Псковской области:

Узел связи: 8 (8112) 73-41-08;

Оперативный дежурный: 8 (8112) 33-09-13, 8 (8112) 33-01-13.

ГАУ «Лесной противопожарный центр»:

Региональная линия лесной охраны: 8-800-100-14-84;

Федеральная линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Аварийная газовая служба:

Дежурный: 104;

Голосой помощник: 8 (8112) 59-50-50.

Администрации города Пскова:

Дежурно-диспетчерская служба: 055, 8 (8112) 29-01-15

ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи»:

Дежурный: 103;

Приемная: 8 (8112) 29-83-33;

Диспетчерская: 8 (8112) 29-83-30.

Телефоны для оказания психологической поддержки: 8 (8112) 57-23-03, 8 (8112) 56-60-16 — круглосуточно

Детский телефон доверия: 8-800-200-01-22.