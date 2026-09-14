 
Общество

Телефонные номера оперативных и экстренных служб напоминают псковичам

0

Телефоны оперативных и экстренных служб, по которым жители Псковской области могут обратиться в непредвиденной и чрезвычайной ситуации напомнили в пресс-службе правительства региона.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112

Управление МВД России по Псковской области:

  • Дежурный: 102, 8 (8112) 66-16-49;
  • Телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33.

Управление МВД России по городу Пскову

  • Дежурный: 102;
  • Дежурный отдела полиции №1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00;
  • Дежурный отдела полиции №2 (Центр): 8 (8112) 66-94-77;
  • Дежурный УМВД России по городу Пскову (Запсковье): 8 (8112) 59-63-22.

Главное управление МЧС России по Псковской области:

  • Дежурный: 8 (8112) 79-54-44;
  • Противопожарная служба: 101;
  • Телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99.

Управление ФСБ России по Псковской области:

  • Дежурный: 8 (8112) 72-52-00;
  • Телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66.

«Россети Северо-Запад»:

  • Горячая линия: 8-800-220-02-20
  • Центр обслуживания потребителей: 8 (8112) 59-79-33, 8 (8112) 59-79-34

Управление Росгвардии по Псковской области:

  • Узел связи: 8 (8112) 73-41-08;
  • Оперативный дежурный: 8 (8112) 33-09-13, 8 (8112) 33-01-13.

ГАУ «Лесной противопожарный центр»:

  • Региональная линия лесной охраны: 8-800-100-14-84;
  • Федеральная линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Аварийная газовая служба:

  • Дежурный: 104;
  • Голосой помощник: 8 (8112) 59-50-50.

Администрации города Пскова: 

  • Дежурно-диспетчерская служба: 055, 8 (8112) 29-01-15

ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи»:

  • Дежурный: 103;
  • Приемная: 8 (8112) 29-83-33;
  • Диспетчерская: 8 (8112) 29-83-30.

Телефоны для оказания психологической поддержки: 8 (8112) 57-23-03, 8 (8112) 56-60-16 — круглосуточно

Детский телефон доверия: 8-800-200-01-22.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026